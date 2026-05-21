Obavijesti

News

Komentari 9
NOVE CARINE

Udar na TEMU i SHEIN, EU uvodi carine: 'Više od 50 posto Hrvata prestat će naručivati'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Udar na TEMU i SHEIN, EU uvodi carine: 'Više od 50 posto Hrvata prestat će naručivati'
Foto: Dado Ruvic

Dio kupaca tvrdi da su proizvodi iz Kine znatno jeftiniji nego u domaćim trgovinama te da uz pažljivo čitanje recenzija mogu dobiti kvalitetnu robu po nižoj cijeni

Prema novim pravilima koja stupaju na snagu 1. srpnja, građani Hrvatske uskoro će plaćati dodatnu carinu na male pakete koji stižu iz trećih zemalja, ponajviše iz Kine. Riječ je o fiksnom iznosu od tri eura po artiklu unutar pošiljke, što bi moglo značajno promijeniti navike online kupaca, piše net.hr.

NOVA PRAVILA ANKETA Hoćete li odustati od kupovine iz Kine zbog carina?
ANKETA Hoćete li odustati od kupovine iz Kine zbog carina?

Prošle godine na hrvatsko tržište stiglo je čak 67 milijuna paketa, a oko 90 posto njih dolazilo je upravo iz Kine. Zbog novih troškova očekuje se pad narudžbi s popularnih stranih platformi za internetsku kupnju.

O novim pravilima govorila je direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore, Maja Bogović, koja je pojasnila da će se dodatna carina obračunavati na svaki pojedini proizvod unutar paketa. To znači da će kupci, ako u jednoj pošiljci imaju više artikala, dodatni iznos plaćati za svaki od njih zasebno.

NAREDIO POVRAT NOVCA Težak udarac za Trumpa: Sud srušio njegove carine na uvoz
Težak udarac za Trumpa: Sud srušio njegove carine na uvoz

Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazalo je da bi nove mjere mogle snažno utjecati na ponašanje potrošača. Više od 52 posto ispitanika izjavilo je da će potpuno prestati kupovati iz stranih internetskih trgovina, dok je dodatnih 17 posto reklo da će značajno smanjiti kupnju jer proizvodi više neće biti toliko povoljni kao dosad.

Jedan od razloga uvođenja novih pravila je i sigurnost proizvoda koji dolaze izvan Europske unije. Prema istraživanju HGK-a, gotovo polovica građana ne provjerava imaju li proizvodi oznaku usklađenosti s europskim standardima. Upravo bi stroža kontrola trebala omogućiti sigurniju online kupnju i smanjiti dolazak robe koja ne zadovoljava europske kriterije kvalitete i sigurnosti.

Carina će se naplaćivati preko deklaranta, a kupac će trošak podmirivati prilikom preuzimanja paketa. Povrat robe i dalje će biti moguć, no plaćena carina neće se vraćati. U slučaju uništavanja pošiljke, trošak će i dalje snositi država.

CARINE NA AUTOMOBILE I KAMIONE UDAR NA EU Trump objavio nove carine od 25 posto! 'Ne pridržavaju se našeg dogovora'
UDAR NA EU Trump objavio nove carine od 25 posto! 'Ne pridržavaju se našeg dogovora'

Građani imaju podijeljena mišljenja o novim pravilima. Dio kupaca tvrdi da su proizvodi iz Kine znatno jeftiniji nego u domaćim trgovinama te da uz pažljivo čitanje recenzija mogu dobiti kvalitetnu robu po nižoj cijeni. Drugi, pak, ističu kako ne vjeruju online kupnji i radije proizvode žele vidjeti i isprobati prije kupnje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.
Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...
STRAVIČAN ZLOČIN U DRNIŠU

Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...

Tišinu koja je ispunila ulice Drniša nakon zločina para samo jedno pitanje: Kako je Luka (19), mladić pred kojim je tek bio život, ubijen dok je dostavljao pizzu, na kućnom pragu čovjeka čija je povijest nasilja trebala upaliti sve alarme? Dok se obitelj i prijatelji opraštaju od Luke, Hrvatska s gnjevom čeka odgovore institucija
Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to
BORBA ZA FOTELJU

Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to

Grabar-Kitarović je, naime, neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora te po toj funkciji automatski sudjeluje i u radu Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026