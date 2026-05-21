Udar na TEMU i SHEIN, EU uvodi carine: 'Više od 50 posto Hrvata prestat će naručivati'

Prema novim pravilima koja stupaju na snagu 1. srpnja, građani Hrvatske uskoro će plaćati dodatnu carinu na male pakete koji stižu iz trećih zemalja, ponajviše iz Kine. Riječ je o fiksnom iznosu od tri eura po artiklu unutar pošiljke, što bi moglo značajno promijeniti navike online kupaca, piše net.hr.

Prošle godine na hrvatsko tržište stiglo je čak 67 milijuna paketa, a oko 90 posto njih dolazilo je upravo iz Kine. Zbog novih troškova očekuje se pad narudžbi s popularnih stranih platformi za internetsku kupnju.

O novim pravilima govorila je direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore, Maja Bogović, koja je pojasnila da će se dodatna carina obračunavati na svaki pojedini proizvod unutar paketa. To znači da će kupci, ako u jednoj pošiljci imaju više artikala, dodatni iznos plaćati za svaki od njih zasebno.

Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazalo je da bi nove mjere mogle snažno utjecati na ponašanje potrošača. Više od 52 posto ispitanika izjavilo je da će potpuno prestati kupovati iz stranih internetskih trgovina, dok je dodatnih 17 posto reklo da će značajno smanjiti kupnju jer proizvodi više neće biti toliko povoljni kao dosad.

Jedan od razloga uvođenja novih pravila je i sigurnost proizvoda koji dolaze izvan Europske unije. Prema istraživanju HGK-a, gotovo polovica građana ne provjerava imaju li proizvodi oznaku usklađenosti s europskim standardima. Upravo bi stroža kontrola trebala omogućiti sigurniju online kupnju i smanjiti dolazak robe koja ne zadovoljava europske kriterije kvalitete i sigurnosti.

Carina će se naplaćivati preko deklaranta, a kupac će trošak podmirivati prilikom preuzimanja paketa. Povrat robe i dalje će biti moguć, no plaćena carina neće se vraćati. U slučaju uništavanja pošiljke, trošak će i dalje snositi država.

Građani imaju podijeljena mišljenja o novim pravilima. Dio kupaca tvrdi da su proizvodi iz Kine znatno jeftiniji nego u domaćim trgovinama te da uz pažljivo čitanje recenzija mogu dobiti kvalitetnu robu po nižoj cijeni. Drugi, pak, ističu kako ne vjeruju online kupnji i radije proizvode žele vidjeti i isprobati prije kupnje.