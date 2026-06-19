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PROBLEMATIČNE FINANCIJE

Udarac za BiH: Završili na 'sivoj listi', idu strože kontrole novca

Piše HINA,
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Udarac za BiH: Završili na 'sivoj listi', idu strože kontrole novca
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Međunarodna radna skupina FATF uvrstila je Bosnu i Hercegovinu među države s nedostacima u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Bosna i Hercegovina od petka je uvrštena na popis država u kojima su financijske transakcije pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u zakonskim rješenjima čiji je cilj sprječavanje pranja novca i i financiranje terorizma kao i širenja oružja za masovno uništenje, potvrdili su iz Ministarstva sigurnosti BiH. Ta se odluka i i očekivala jer je Moneyval, stručno tijelo Vijeća Europe koje nadzire zakonska rješenja u državama-članicama, ranije ocijenio kako BiH nije ispunila obveze čiji je cilj osigurati učinkoviti nadzor nad svim financijskim transakcijama. Konkretno, u BiH nije uspostavljen registar stvarnih vlasnika tvrtki niti je sustavno riješeno pitanje upravljanja oduzetom imovinom. Odluku da se BiH uvrsti na tzv. sivu listu problematičnih država formalno je u petak donijela radna skupina za financijsko djelovanje (FATF).

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U objavi na mrežnoj stranici FATF-a navedeno je kako oni sada očekuju suradnju BiH na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Nabrojano je devet ciljeva koje BiH mora ostvariti kako bi bila uklonjena sa "sive liste" a sve one odnose se na strogi nadzor nad financijskim transakcijama.

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Uvrštavanje BiH na ovaj popis znači otežano financijsko poslovanje s tom zemljom jer će sve transakcije s inozemstvom biti položne dodatnim provjerama, što će značiti sporije transfere i skuplje bankarske usluge. 

FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

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