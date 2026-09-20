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ozlijedio policajca

Udario automobilom policajca u Rijeci i pobjegao: Ignorirao je zapovjed da stane i ubrzao

Piše HINA,
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Udario automobilom policajca u Rijeci i pobjegao: Ignorirao je zapovjed da stane i ubrzao
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Drama u Rijeci tijekom nadzora prometa. U nedjelju je 26-godišnjak pobjegao od policije, udario policajca autom u nogu i nestao, ali ga je policija brzo pronašla i kazneno prijavila

Riječka policija u subotu je pronašla i kazneno prijavila 26-godišnjaka koji je pobjegao automobilom i pritom ozlijedio policajca u noći u Rijeci nakon što ga je policija pokušala zaustaviti tijekom nadzora prometa, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava primorsko-goranska.

Ignoriravši zapovijedi policijskog službenika da se zaustavi oko 3:10 sati u ulici Slogin kula u središtu Rijeke, 26-godišnjak je nastavio s vožnjom u automobilu riječkih registracijskih oznaka, ubrzao i ozlijedio policajca udarivši ga vozilom u nogu te je pobjegao.  

Pronađen je u subotu tijekom dana i priveden na kriminalističko istraživanje te je protiv njega podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu za kažnjivo djelo prisile prema službenoj osobi. Predan je pritvorskom nadzorniku.  

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Osim toga, 26-godišnjaka će biti i prekršajno kažnjen temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

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