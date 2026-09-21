Udruga Domine u Splitu traži zaštitu žena od nasilja

Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Splitu je u ponedjeljak održana javna akcija udruge Domine „Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku“, kojom je upozoreno na potrebu zaštite žena, prepoznavanja rizika i odgovornog postupanja institucija.

Akcija je održana kod Grgura Ninskog i Zlatnih vrata, a Domine su se njome pridružile nacionalnoj akciji Ženske mreže Hrvatske, održanoj u 17 gradova i mjesta diljem Hrvatske.

Udruga je upozorila na kontinuitet nasilja nad ženama i femicida te istaknula da odgovornost za nasilje i njegovu prevenciju ne smije biti prebačena na žene koje ga doživljavaju, nego sustav mora prepoznati rizik i zaštititi žrtvu.

„Ne okrivljavaj ženu. Prepoznaj rizik. Zaustavi nasilnika. Zaštiti žrtvu“, poručile su Domine.

Mirjana Kučer rekla je da se simboličnim akcijama želi upozoriti na problem femicida i nasilja nad ženama. Od 2016. godine 156 žena su ubili partneri, odnosno muški članovi zajednice, dakle govorimo o femicidu, upozorila je.

Iako je Hrvatska dosad učinila dosta na zaštiti žena od nasilja, posljednji slučaj femicida u Slatini pokazuje da to još uvijek nije dovoljno.

„Čini mi se da smo dolaskom neempatičnog, socijalno neosjetljivog i needuciranog ministra Alena Ružića učinili korak natrag. Ovo je simbolična poruka sustavu da ne možemo imati ljude koji će voditi politiku prevencije i borbe protiv nasilja, a da zapravo ne znaju protiv čega se bore“, kaže Kučer.

Kao ključne promjene izdvojila je donošenje sveobuhvatnih politika, uspostavu jedinstvenog koordinacijskog tijela i bolju suradnju institucija.

„Nije postojala suradnja između socijale i socijalnih službi, policije i državnih tijela. Mora se surađivati i podaci moraju biti dostupni“, rekla je.

Domine smatraju da zaštita žena od nasilja treba obuhvatiti stanovanje, ekonomsku sigurnost, zapošljavanje, skrb za djecu te pravnu i psihosocijalnu podršku, a posebno su istaknule potrebu za uspostavom kriznog centra za žene koje su preživjele nasilje.

U akciji je sudjelovala i Danijela Mandekić, koja kaže da je i sama žrtva nasilja pa je došla podržati žene žrtve nasilja i upozoriti na probleme u sustavu.

„Dok šutimo, ništa se neće dogoditi“, ustvrdila je Mandekić istaknuvši da se žene boje izaći u javnost i potražiti pomoć.

Posljedice nasilja osjećaju i djeca, kaže Mandekić koja već tri godine traži podršku sustava, a našla ju je u udrugama Domine, Bijeli krug Hrvatske i Mentor.

„Kroz edukacije sam naučila kako ojačati i ostati na nogama, a sada svojim iskustvom pomažem drugima. Rekla sam 'nećeš mi skinuti osmijeh s lica'“, poručuje Mandekić.