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STOP NASILJU NAD ŽENAMA

U 17 hrvatskih gradova i mjesta akcije 'Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku'

Piše HINA,
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U 17 hrvatskih gradova i mjesta akcije 'Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku'
Foto: Denis Kapetanovic
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Ženske organizacije i inicijative organiziraju u ponedjeljak u 17 gradova i mjesta simbolične javne akcije 'Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku' na kojima će iznijeti svoje zahtjeve, među njima i onaj da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu

Zahtijevamo poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, poručuju ženske organizacije i inicijative uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna.  

Traže i  jedinstvenu, obveznu i standardiziranu procjenu rizika od ponavljanja nasilja i femicida, kao i obveznu i kontinuiranu specijaliziranu edukaciju svih koji procjenjuju rizik i odlučuju o zaštiti žena.

Zahtijevaju hitno i koordinirano postupanje institucija, učinkovito procesuiranje i sankcioniranje počinitelja te odgovornost za propuste u zaštiti žena, kao i sveobuhvatnu Nacionalnu strategiju protiv svih oblika nasilja nad ženama.

Traže i stabilno, dostatno i dugoročno financiranje ženskih organizacija koje pružaju specijalizirane usluge ženama žrtvama nasilja.

Među njihovim zahtjevima je i utvrđivanje propusta i odgovaranje svih koji za njih snose odgovornost u slučaju femicida u Slatini te konkretne promjene u postupanju sustava kako se takvi propusti ne bi ponavljali.

- Ne tražimo objašnjenja nakon ubojstva. Tražimo sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom - poručuju ženske organizacije i institucije, priopćila je Ženska mreža Hrvatske.

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 Apostrofiraju i kako je nakon femicida u Slatini ministar Alen Ružić krivnju prebacio na ubijenu ženu, ističući da je povukla mjere i tvrdeći da to slučaju daje „specifično svjetlo“. „Takva izjava pokazuje ozbiljno nerazumijevanje dinamike nasilja nad ženama i odvraća odgovornost od počinitelja i institucija koje su morale procijeniti rizik i zaštititi ženu“, ističu ženske organizacije i udruge.

 Poručuju i kako žene  povlače prijave i mjere zbog straha, prijetnji, prisilne kontrole, ekonomske ovisnosti i brige za djecu. 

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- Povlačenje mjere ne briše nasilje, ne uklanja rizik i ne oslobađa državu odgovornosti.  Žena može povući prijavu ili mjeru. Država ne može povući svoju obvezu da zaštiti njezin život. Sustav koji je znao za nasilje, a žena je unatoč tome ubijena, nije sustav u kojem je „sve bilo u redu“ – to je sustav koji je nije zaštitio - poručile su.

 Javne akcija održat će se u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj.

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Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj se obilježava u spomen na 22. rujna 1999., kada su tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njezina odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković.

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