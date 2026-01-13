Udruga eksperata i sudskih vještaka ide u stečaj

Obavijesti

Trgovački sud u Zagrebu za 6. ožujka zakazao je raspravu o otvaranju stečaja Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka (HSUESV) u likvidaciji još od ožujka 2024., a Grad Zagreb upozorio je da im likvidator HSUESV-a već dvije godine ne želi vratiti gradski prostor.

Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka zbog neodržavanja redovne sjednice od prije dvije godine je u likvidaciji, no na prijedlog likvidatora Ervina Mihelja, zagrebački Trgovački sud tek sada je pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka. 

U prijedlogu se navodi da kod dužnika postoji stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje jer otvorena potraživanja iznose više od raspoloživih sredstava na računu, no iznos ukupnog duga HSUESV-a se ne navodi.

Sudskim rješenjem naređeno je likvidatoru da dostavi pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju udruge u kojem će, među ostalim, biti naznačeni podaci o imovini dužnika uključivši i popis nekretnina i pokretnina te gdje se te stvari nalaze.

Zatraženo je i izvješće likvidatora ima li novca na računima tog dužnika i ima li HSUESV kakvu drugu imovinu. Ne dostavi li se to izvješće, sud sud će odrediti saslušanje osobe ovlaštene za zastupanje dužnika, a može ga i kazniti novčanom kaznom u iznosu do 1.320 eura.

No, s druge strane, sud je zaprimio i dopis Grada Zagreb koji je vlasnik poslovnog prostora u Našičkoj ulici 20 koja je ta udruga koristila dok nije prestala djelovati, odnosno dok nije otvoren likvidacijski postupak. 

U dopisu se ističe i da su, prema tvrdnji likvidatora Mihelja, sve stvari udruge ostale u gradskom prostoru popisane i propisno uskladištene do okončanja stečajnog postupka zbog čega likvidator ne želi Gradu Zagrebu predati posjed prostora.

''Grad Zagreb želi raspolagati predmetnim prostorom, raspisati ga na javnom natječaju za zakup, ali nije to u mogućnosti jer su u prostoru stvari udruge za koje likvidator tvrdi da trebaju ostati u prostoru do okončanja stečajnog postupka'', ističe se u dopisu. Dopis se završava i pitanjem ''treba li i temeljem kojega propisa, Grad Zagreb treba trpjeti štetu na način da ne može raspolagati svojom imovinom dok postupak traje''.

Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka osnovana je u studenome 1997., upisana je u Registar udruga u siječnju 1998. a sjedište joj je u zagrebačkoj Našičkoj ulici. Kao glavni cilj HSUESV-a navedeno je promicanje, pomaganje, razvoj i proučavanje znanstvenih i stručnih dostignuća u područjima ekspertnih djelatnosti i sudskih vještačenja.

