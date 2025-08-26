Obavijesti

News

Komentari 0
120 LJUDI JOŠ NA TERENU

Ugasili požar u hamburškoj luci u kojem je ozlijeđeno 10 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ugasili požar u hamburškoj luci u kojem je ozlijeđeno 10 ljudi
3
Foto: Marcus Golejewski/DPA

Prvotno je ozlijeđeno šest osoba u požaru koji je izbio u ponedjeljak poslijepodne u četvrti Veddel na jugoistoku Hamburga. Jedna osoba je u kritičnom stanju, a druga je teško ozlijeđena.

Vatrogasci su u utorak uspjeli ugasiti ogroman požar koji je u ponedjeljak uništio skladište u sjevernoj njemačkoj luci Hamburg, rekli su dužnosnici. Oko 120 vatrogasaca gasi ostatke plamena, ali najveći požar na lokaciji je ugašen.

"Požar u velikoj hali sada je ugašen", rekao je glasnogovornik vatrogasne brigade za dpa u podne.

Još uvijek je previše opasno približiti se središtu požara, a uzrok je navodno bio zapaljeni automobil u skladištu.

Major fire in Hamburg
Foto: Marcus Golejewski/DPA

"Došlo je do daljnjih eksplozija uzrokovanih spremnicima plina pod tlakom", rekao je glasnogovornik, a područje za sada ostaje ograđeno.

Policijski istražitelji nisu mogli započeti s očevidom na mjestu događaja zbog prisutnosti otrovnih plinova.

EKSPLODIRAO PLIN Požar u hamburškoj luci gase stotine vatrogasaca, troje ljudi ozlijeđeno, odjekuju eksplozije
Požar u hamburškoj luci gase stotine vatrogasaca, troje ljudi ozlijeđeno, odjekuju eksplozije

Prvotno je ozlijeđeno šest osoba u požaru koji je izbio u ponedjeljak poslijepodne u četvrti Veddel na jugoistoku Hamburga. Jedna osoba je u kritičnom stanju, a druga je teško ozlijeđena.

Potom su tri vatrogasca na terenu zadobila ozljede od eksplozije, a motorista su ranile leteće krhotine na autocesti A1. Dvadeset pet osoba spašeno je s područja, neke čamcem.

Major fire in Hamburg
Foto: Marcus Golejewski/DPA

Izravnu opasnost od požara dodatno su povećale plinske boce pod tlakom pohranjene u skladištu koje su eksplodirale nakon nekoliko sati, a neke od njih odbačene su nekoliko stotina metara u zrak i uzrokovale još požara u okolnom području.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025