Ugasili požar u hamburškoj luci u kojem je ozlijeđeno 10 ljudi

Vatrogasci su u utorak uspjeli ugasiti ogroman požar koji je u ponedjeljak uništio skladište u sjevernoj njemačkoj luci Hamburg, rekli su dužnosnici. Oko 120 vatrogasaca gasi ostatke plamena, ali najveći požar na lokaciji je ugašen.

"Požar u velikoj hali sada je ugašen", rekao je glasnogovornik vatrogasne brigade za dpa u podne.

Još uvijek je previše opasno približiti se središtu požara, a uzrok je navodno bio zapaljeni automobil u skladištu.

Foto: Marcus Golejewski/DPA

"Došlo je do daljnjih eksplozija uzrokovanih spremnicima plina pod tlakom", rekao je glasnogovornik, a područje za sada ostaje ograđeno.

Policijski istražitelji nisu mogli započeti s očevidom na mjestu događaja zbog prisutnosti otrovnih plinova.

Prvotno je ozlijeđeno šest osoba u požaru koji je izbio u ponedjeljak poslijepodne u četvrti Veddel na jugoistoku Hamburga. Jedna osoba je u kritičnom stanju, a druga je teško ozlijeđena.

Potom su tri vatrogasca na terenu zadobila ozljede od eksplozije, a motorista su ranile leteće krhotine na autocesti A1. Dvadeset pet osoba spašeno je s područja, neke čamcem.

Foto: Marcus Golejewski/DPA

Izravnu opasnost od požara dodatno su povećale plinske boce pod tlakom pohranjene u skladištu koje su eksplodirale nakon nekoliko sati, a neke od njih odbačene su nekoliko stotina metara u zrak i uzrokovale još požara u okolnom području.