Ugostitelji iz Trebinja su očajni, sezonski radnici im odlaze u Dalmaciju: 'Bolji su radni uvjeti'

Ljetna turistička sezona u Hrvatskoj počela je dobro za hrvatske hotelijere i iznajmljivače, dok se ugostitelji u Republici Srpskoj muče s pronalaskom sezonskih radnika. Većina radnika odlazi upravo u Hrvatsku na sezonski rad, a kako piše portal Buka, najteže je u gradovima na granici, posebno u Trebinju. Od ukupno 30.000 stanovnika, čak oko 1800 će ih privremeno otići u Dubrovnik.

Dragana Tepavčević, direktorica hotela Central Park, kazala je da problem sa sezonskim radnicima imaju svi ugostitelji u Trebinju.

'Radnici, što je sasvim razumljivo, traže bolje radne uvjete'

- Radnici, što je sasvim razumljivo, traže bolje radne uvjete, koje im mi ovdje ne možemo ponuditi. Naime, mi gostima naplaćujemo i do 10 puta manje nego u Dubrovniku. Kod nas je kava 1.5 KM, a dolje 8 KM. Tako je i s drugim cijenama. No, nije samo stvar u tome već i u količini prodaje. Ako mi prodamo 100 kava, oni prodaju 1000. To je tako, ne možemo se s time boriti - rekla je Tepavčević.

Central Park je za sada riješio problem odlaska radnika, ali je pitanje hoće li to moći ostvariti i u budućnosti. Nedavno su hotel napustila tri stalna zaposlenika, od ukupno njih 20, ali su uspjeli pronaći zamjenu. No s dolaskom sezone će im trebati još pet sezonskih radnika.

- Otišlo nam je troje od 20 zaposlenika. Uspjeli smo dobiti neke ljude koji ne žele raditi u Dubrovniku. Ne odgovara im da rade tamo jer ne žele svojim doprinosima plaćati hrvatsku vojsku i policiju. No nekim ugostiteljima je otišao čitav postav - kazala je Tepavčević.

Najveći problem je visina plaće

Jedan od razloga zbog kojih radnici iz ovog hotela rjeđe odlaze nego iz ostalih su dobri uvjeti rada, radno vrijeme od osam sati i dva slobodna dana u tjednu. No, ako je ljudima najvažnija visina plaće, tu Trebinje ne može konkurirati Dubrovniku, piše Buka.

- Imamo dobre uvjete rada, no problem je visina plaće. Mi ne možemo recepcionarima platiti dvije ili tri tisuće maraka. I ovako teško funkcioniramo, a porezi su visoki. Država prvo sebe namiri. Radili ili ne, općini moramo platiti sve mjesečne troškove. Ako žena ovdje u dućanu može zaraditi 800 ili 900 KM, a u Dubrovniku 2000 KM, logično je da će otići tamo. Ljudi rade za novac - rekla je Tepavčević.

Trebinje će napustiti 1800 radnika

Vladimir Blagojević iz Privredne komore Republike Srpske rekao je za Buku kako trenutno svakoj gospodarskoj grani nedostaje radnika, ali da je najugroženiji ugostiteljsko-turistički sektor.

Podaci pokazuju da je prošle godine 700 radnika iz Trebinja otišlo raditi u Dubrovnik.

- Procjenjuje se da će oko 1800 radnika iz Trebinja otići u Hrvatsku, u Dubrovnik i okolicu. To će stvoriti problem našem turističkom sektoru jer i nama stižu sezona i dolazak velikog broja gostiju. Ovo će vjerojatno biti najizazovnija godina što se tiče odlaska naših radnika na sezonski posao - upozorio je Blagojević.

