UGP zbog 'paušalaca' najavio prosvjed za jesen: Dosta je bilo!

U kontekstu najavljenog podizanja poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika, predsjednik UGP-a Bruno Samardžić je poručio da su solidarni s njima, a podsjetio je i na prikupljenih oko 40.000 potpisa protiv najavljenih Vladinih mjera. "Želimo reći dosta je bilo!", poručio je Samardžić Vladi, kazavši da više ne pristaju "na nikakva dodatna opterećenja, nikakve podjele, kao i na procjene kako se za većinu ništa ne mijenja".

Za jesen je najavio i prosvjed, o čijem datumu će svi biti pravodobno obaviješteni.

Izjavio je da već zadnjih 5-10 godina gledamo isti obrazac "konstantnog pogoršavanja" uvjeta u kojima ljudi rade, no to se uvijek odnosi na neki manji segment poslovanja, dok većini ostaje isto, pa onda ispada da to nije problem.

Što dobivamo za veće troškove?

"Troškovi rastu, a mi pitamo što dobivamo za te troškove - bolje uvjete, bolji državni aparat, bolje zdravstvo ili školstvo", upitao je Samardžić, apeliravši i na transparentnije prikazivanje trošenja državnog proračuna, koji je po njegovim riječima "rastao duplo" u proteklih pet godina.

Samardžić je podsjetio na ograničavanje rada nedjeljom, posljedica čega je "zatvaranje jako puno malih trgovina".

Tu je i "potiho podizanje troškova za poslodavce", u vidu plaćanja većih doprinosa na plaće, pa su tako sada za dio poslodavaca, tvrdi, davanja oko 200 eura veća nego prije pet godina. "Budite toga svjesni, iz vašeg džepa je 'izašlo' 200 eura, ali i to je samo mali dio zahvaćen", izjavio je, između ostalog, Samardžić.

Naime, prema najnovijim Vladinim najavama, paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće rasti davanja državi, dok su prema prvoj verziji Vladinog antiinflacijskog paketa podizanja opterećenja trebala biti pošteđena samo prva tri porezna razreda, zaključno s godišnjim prihodima do 19.900 eura. Ukupan godišnji iznos davanja za porez i doprinose, pak, za šesti porezni razred, porast će za 1.336 eura ili 30 posto, na 5.728 eura, dok će u najvišem poreznom razredu, onom s godišnjim prihodima od 50.000,01 do 60.000 eura, skok iznositi 66 posto ili 3.033 eura, na 7.605 eura.

Kada je riječ o malim iznajmljivačima, u prvoj kategoriji, koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećat će se sa 100 na 150 eura, a u drugoj kategoriji sa 70 na 100 eura. Za razliku od djelomičnog smanjenja opterećenja za paušalne obrtnike, Vlada za male iznajmljivače nije korigirala najave iz svibnja.

Očekuje nas "vruća" jesen

Predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić je izjavio da možda nekima ti porezi po krevetu nisu visoki, no predstavljaju značajno opterećenje za mnoge čiji se objekti za iznajmljivanje nalaze primjerice na Susku ili Unijama, gdje je sezona samo do dva mjeseca, a u istoj su skupini turističke razvijenosti s Dubrovnikom i Splitom.

Vladine mjere je nazvao "antisocijalnima", ocijenivši da joj politika smjera na "ukidanje svih malih" - prvo poljoprivrednika, pa malih trgovaca, a sada i iznajmljivača.

"To je primjer čistog korporativnog kolonijalizma, gdje Vlada namjerno pogoduje velikim firmama i korporacijama, najčešće u stranom vlasništvu, na štetu hrvatskih građana", izjavio je Tomić.

Rekao je i da Vlada donosi mjere bez procjena učinaka te "popunjava rupe u proračunu na našim leđima".

"Mi to više nećemo tolerirati i svi ćemo zajedno stati. Očekuje nas 'vruća' jesen, prosvjedi i razni oblici građanskog neposluha", poručio je.

HOK je "prodao" obrtnike

Paušalni obrtnik Filip Marić je izjavio da je "danas crni dan za obrtništvo u Hrvatskoj", a da je Hrvatska obrtnička komora (HOK) "prodala "paušalce" jer je prihvatila podjelu na "istinske" i "neistinske" obrtnike.

"Time su zapravo dokazali da oni uopće nisu u službi svojih članova i da ne predstavljaju njihove legitimne interese", ocijenio je.

Pritom se pozvao i na rezultate ankete po kojoj oko 91 posto obrtnika nikada nije ništa dobilo od HOK-a, dok se 92 posto ispitanih zalaže za ukidanje "prisilnog članstva" u toj komori.

Rekao je da s terena dolazi sve više najava obrtnika da će ostati u nižim poreznim razredima kako bi izbjegli veća davanja državi. "Odnosno, počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom", kazao je Marić.

Izjavio je i da postoje primjeri da Porezna uprava gubi sudske sporove protiv paušalnih obrtnika, a koji su bili kažnjeni za tzv. prikriveno zapošljavanje,

Ministra gospodarstva Antu Šušnjara, koji je apelirao na obrtnike da ne dižu cijene svojih usluga, upitao je kako da to ne čine kad im rastu svi ulazni troškovi, od renti, režija, a od iduće godine i poreza.

"Tko je tu lud, kakve su to antiinflacijske mjere?", zaključio je Marić na konferenciji za medije na zagrebačkom Zrinjevcu.