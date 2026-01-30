Obavijesti

PRIVELI GA SAVEZNI AGENTI

Uhićen bivši voditelj CNN-a. Bio na prosvjedu u crkvi protiv ICE-a

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Kylie Cooper

Lemonov odvjetnik, Abbe Lowell, potvrdio je uhićenje i nazvao ga "napadom na Prvi amandman bez presedana"

Bivši voditelj i dugogodišnje lice CNN-a, Don Lemon, uhićen je pod optužbom da je prekršio savezni zakon tijekom prosvjeda u crkvi u Minnesoti. Savezni agenti priveli su ga u četvrtak navečer u Los Angelesu, gdje je kao neovisni novinar pratio dodjelu glazbenih nagrada Grammy.

Njegovo uhićenje predstavlja dramatičnu eskalaciju u pravnom sporu između Lemonovog tima i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja ustraje na optužbama unatoč ranijoj odluci suca da za njih nema dovoljno dokaza.

Lemonov odvjetnik, Abbe Lowell, potvrdio je uhićenje i nazvao ga "napadom na Prvi amandman bez presedana".

FILE PHOTO: Premiere of the fourth season of "The Morning Show" in New York
Foto: Kylie Cooper

​- Don je novinar već 30 godina, a njegov ustavom zaštićen rad u Minneapolisu nije se razlikovao od onoga što je uvijek radio. Prvi amandman postoji kako bi zaštitio novinare čija je uloga rasvijetliti istinu i pozvati moćnike na odgovornost - poručio je Lowell.

Sporni događaj u crkvi

Incident zbog kojeg je Lemon uhićen dogodio se 18. siječnja, kada su prosvjednici protiv Imigracijske i carinske službe (ICE) prekinuli nedjeljnu misu u crkvi Cities u St. Paulu, u Minnesoti.

Prosvjednici su ciljali tu crkvu jer je jedan od njezinih pastora ujedno i vršitelj dužnosti direktora lokalnog ureda ICE-a. Don Lemon, koji sada vodi vlastitu emisiju na internetu, bio je na licu mjesta i uživo je prenosio događaj, intervjuirajući pritom i prosvjednike i zbunjene vjernike.

Njegov odvjetnički tim tvrdi da je Lemon bio prisutan isključivo u ulozi novinara koji je izvještavao o događaju od javnog interesa. Sam Lemon je u jednom od svojih videa izjavio: "Jednom kada je prosvjed započeo u crkvi, mi smo radili novinarski posao, a to je izvještavanje o tome."

Pravna bitka i pritisak administracije

Uhićenje je uslijedilo tjedan dana nakon što je savezni sudac u Minnesoti odbio potpisati nalog za uhićenje Lemona, uz obrazloženje da ne postoji dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Ta je odluka, prema izvorima bliskim Ministarstvu pravosuđa, razbjesnila glavnu državnu odvjetnicu Pam Bondi.

Administracija Donalda Trumpa, koja je zauzela stav "nulte tolerancije" prema prosvjedima koji ometaju vjerske obrede, odlučila je nastaviti s progonom. Lemon se sada suočava s optužbama za urotu radi oduzimanja građanskih prava i kršenje takozvanog FACE Acta, zakona koji štiti slobodan pristup vjerskim objektima.

Harmeet Dhillon, pomoćnica glavne državne odvjetnice, izjavila je da novinarska iskaznica "nije bedž ili štit koji štiti od kaznenih posljedica". Osim Lemona, u vezi s istim prosvjedom uhićene su još najmanje tri osobe.

