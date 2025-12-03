Vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu radi s djecom: 'On je sad na dopustu'

Jedan od onih koji su širili vijest o navodnom napadu na časnu sestru u Zagrebu je vjeroučitelj Ivan Pokupec. I ne samo to, Pokupec joj je objavio i identitet.

Kako je potvrđeno za 24sata, Pokupec je radio kao vjeroučitelj u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca u Križevcima.

- On je trenutno na neplaćenom dopustu. On kod mene trenutno ne radi. Sve što radi u privatno vrijeme, što nije vezano za nas, ja se nemam pravo miješati. Nemam komentara, ne bi komentirao ništa - rekao nam je Tomislav Bogdanović, ravnatelj osnovne škole u kojoj je Pokupec predavao vjeronauk.

Dodao je i na dopustu od početka godine.

Ovaj čovjek radi s djecom

Pokupec prema ravnatelju škole, dakle, ne prima plaću i ne radi u nastavi, ali radno mjesto mu se čuva. Njegov radni odnos nije trajno prekinut te nije poznato hoće li se vratiti u školu.

Podsjetimo, policija je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja objavila kako je časna sestra (35) sama sebi nožem nanijela ozljedu te lažno prijavila napad. Slučaj je eskalirao nakon što se na društvenim mrežama proširila informacija o vjerski motiviranom napadu "stranog radnika ili migranta" koji je časnu sestru navodno napao uz povike "Alahu ekber".

Dok su novinari provjeravali priču i štitili identitet, kako to nalaže struka, imajući na umu i scenarij koji ima veze s psihičkim stanjem žrtve, drugi poput Pokupeca i raznih huškača objavljivali su fotografiju žrtve uz puno ime i prezime čime su je izložili javnom sramoćenju.

Inače, Pokupec, bivši član Živog zida, kojeg je javnost mogla upoznati i na antivakserskim prosvjedima u koroni, sam sebe je na Facebooku opisao riječima:

"Antiznanstveni, antivakserski, antimaskerski teoretičar zavjera i katolibanski klečavac iz Srednjeg vijeka. Nacionalist i krkan, Rvatina".

Nakon što je zagrebačka policija objavila kako je časna kupila nož i ozlijedila samu sebe, Pokupec je na Facebooku napisao da 'ili laže časna i slovenski mediji ili laže hrvatska policija'.

Pod slovenski mediji misli na NOVA24TV, koju još zovu Janšinom televizijom i često je kritiziraju zbog neetičnog izvještavanja.

Pozivao se na 'Janšinu televiziju'

Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ), nacionalna mreža organizacija koje pružaju podršku osobama s iskustvom psihičkih poteškoća i zagovaraju zaštitu njihovih prava, objavili su priopćenje u kojem su apelirali da se s najvećom pažnjom i odgovornošću izvještava o slučaju 35-godišnje žene koja je, prema navodima policije, sama sebi nanijela ozljede te ih prijavila kao napad.

- Riječ je o privatnoj tragediji osobe u ozbiljnoj psihičkoj krizi, a ne o događaju koji smije biti iskorišten za senzacionalizam, politička prepucavanja ili širenje straha i predrasuda prema bilo kojoj skupini – stranim radnicima, migrantima, vjerskim zajednicama ili časnim sestrama - napominju te upozoravaju na štetu nastalu širenjem netočnih informacija i povezivanjem ovog slučaja s navodnim napadom migranta.

Inače, za širenje lažnih vijesti, a kojima se remeti mir i spokojstvo građana, zakon predviđa kaznu od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora. To je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić koji je rekao kako će pravni sustav reagirati na lažne vijesti oko časne sestre.

