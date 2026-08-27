Uhićeni hakeri iz Srbije: Napali su i jedno hrvatsko ministarstvo

Srbijanska policija uhitila je trojicu pripadnika hakerske skupine "INF Grupa" koju povezuje s nizom ransomware napada na državne institucije, velike kompanije i druge organizacije u Srbiji i zemljama regije. Među metama su, prema srbijanskom MUP-u, bili i Ministarstvo rada Hrvatske te hrvatski pravosudni sustav.

Kako navode iz srbijanskog MUP-a, riječ je o najvećoj istrazi povezanoj s ransomwareom koja je dovela do uhićenja hakerske skupine i spriječila prodaju ukradenih državnih i osobnih podataka na darknetu. Sumnja se da su od pojedinih žrtava tražili otkupninu u kriptovalutama kako ukradene podatke ne bi objavili.

Uhićeni su 22-godišnjak iz Beograda, 23-godišnjak iz Zaječara i 17-godišnjak iz Beograda. Sumnjiče ih za neovlašten pristup zaštićenim računalima, računalnim mrežama i elektroničkoj obradi podataka, dok se 23-godišnjak tereti i za računalnu sabotažu, a maloljetnika i za iznudu.

Policija skupinu povezuje s velikim brojem napada ucjenjivačkim softverom, odnosno ransomwareom. Sumnja se da su napadači kompromitirali i kriptirali sustave ili iz njih preuzimali velike količine podataka, uključujući osobne i druge osjetljive podatke građana.

Među njihovim metama bili su Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije, baza javnih izvršitelja, evidencije Uprave za strance srbijanskog MUP-a i Fudbalski savez Srbije. Na popisu su bili i Ministarstvo rada Republike Hrvatske, hrvatski pravosudni sustav te sustavi javnog prijevoza u Beogradu, kao i informatički sustavi velikih kompanija i organizacija u regiji.

Srbijanski MUP navodi da je policija pravodobnom reakcijom spriječila prodaju kompromitiranih podataka jedne državne institucije na darknetu. Također su spriječeni planirani kibernetički napadi na još nekoliko državnih i privatnih subjekata u Srbiji.

Tijekom pretrage stanova i drugih prostora koje su osumnjičeni koristili policija je pronašla predmete za koje sumnja da su korišteni u počinjenju kaznenih djela.

Prema dosad utvrđenom broju napada i kompromitiranih sustava, srbijanski MUP tvrdi da je riječ o najaktivnijoj i operativno najuspješnijoj identificiranoj hakerskoj skupini koja je dosad djelovala na području regije.

Istraga se nastavlja, a policija pokušava utvrditi sve okolnosti slučaja, identificirati druge povezane osobe i osigurati digitalne dokaze.