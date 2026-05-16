Uhićeni jer su razvili palestinsku zastavu na Eiffelovom tornju

Nešto prije 17 sati u petak policija je primila poziv zbog ljudi koji su na prepoznatljivom simbolu francuske prijestolnice istaknuli palestinsku zastavu dimenzija četiri puta tri metra, nakon što su se popeli na krov restorana „Madame” na prvom katu tornja.

Cilj ove akcije, za koju je odgovornost preuzeo ekološki pokret Extinction Rebellion, bio je obilježavanje Nakbe („katastrofe” na arapskom), razdoblja u kojemu je oko 760.000 palestinskih Arapa izbjeglo ili je protjerano iz svojih domova tijekom stvaranja Države Izrael 1948. godine.

Aktivisti pokreta Extinction Rebellion uhićeni su zbog „neovlaštenog upada na zaštićeni lokalitet i ugrožavanja tuđih života”, dodali su iz policijskih izvora.

Zastupnica u Europskom parlamentu Rima Hassan (iz stranke Nepokorena Francuska – LFI) pružila im je potporu na platformi X. Bivša gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo "nije završila u pritvoru zato što je Eiffelov toranj osvijetlila bojama izraelske zastave”, napisala je.

Oružano krilo Hamasa, Brigade Ezedin Al-Kasam, izvelo je napad 7. listopada 2023. godine na naselja na jugu Izraela, u kojemu je, prema podacima izraelskih vlasti, ubijeno 1221 ljudi. Također su oteli 251 taoca i odveli ih u Gazu.

Izraelska vojna odmazda opustošila je Pojas Gaze i odnijela desetke tisuća života.

Prekid vatre na tom teritoriju, čiji jedan dio kontrolira Hamas, a drugi izraelska vojska, stupio je na snagu 10. listopada 2025. godine.