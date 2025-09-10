Uhićenja u Hrvatskim šumama: Izvrsne trupce prodavali bez pravila i cjenika za bagatelu!

Val uhićenja koje je jutros pokrenuo Uskok u Hrvatskim šumama zbog primanja mita i zlouporaba položaja, temeljen je na nalazu Državne revizije koji je lani poslan i u Sabor, ali i DORH-u. Revizija je obuhvatila poslovanje i prodaju trupaca 2021. i 2022. godine. Državna revizija nikada ne imenuje tvrtke kojima se prodavalo, ljude koji su to provodili, ali načelno su utvrdili obrazac koji je štetan za poslovanje ovog državnog poduzeća s više od 700 zaposlenih. Ali zato je Uskok nakon provedenih izvida uhitio 17 ljudi, među kojima su i voditelji podružnica i komercijale u Hrvatskim šumama, ali i iz privatnih tvrtki. Tereti ih se da su za mito prodavali vrhunsku građu kao robu niske kvalitete. Ovo je očito bila raširena i dugogodišnja praksa, a Revizori su upozorili da godinama ne postoji jasna pravila i cjenici za prodaju. Očito je lov u mutnom koji je omogućavao bogaćenje zaposlenika bio sustavan.

Revizori su utvrdili da su Hrvatske šume od prodaje drvnih sortimenata u 2021. ostvarile prihod malo veći 282 milijuna eura, a 2022. godine oko 341 milijun eura. Sve to što su prodali trebalo je prodavati prema službenim propisanim kriterijima, koje je trebalo nadgledati povjerenstvo. No povjerenstvo, kako pišu revizori, tad nije bilo osnovano, pa nitko nije službeno nadgledao drže li se kriterija pri prodaji koji su pobrojeni u Pismima razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju prostornog drva. Hrvatske šume ta pisma razumijevanja potpisale su s Udruženjem drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori na rok od deset godina.

Umjesto da trupce prodaju prema planu i pravilima, ljudi iz Hrvatskih šuma sastajali su se s kolegama iz HGK i s nekim kupcima. Te sastanke u izvješću spominju i državni revizori jer postoje zapisnici sastanaka iz kojih se vidi da su nazočni članovi uprave, direktorica i rukovoditelj Sektora komercijalnih poslova te dva člana Udruženja, uz koje je navedeno da su članovi povjerenstva, iako to povjerenstvo nikad nije formalno kreirano. Uz njih su bili i drugi zaposlenici Društva te članovi Udruženja, koji su ujedno kupci. Tako revizori pišu da su na jednom sastanku dogovorena povećanja cijena "kako je dogovoreno na prethodnom sastanku". Nije im jasno što su tamo radili ljudi iz HGK.

- Iz dokumentacije Društva nije vidljivo zašto je uprava Društva, u čijoj je nadležnosti donošenje cjenika, organizirala sastanak s predstavnicima Udruženja, a posebno što su oni ujedno bili ugovorni kupci te su mogli izravno utjecati na utvrđivanje visine cijene drvnih sortimenata. Također, nije vidljivo na temelju čega je utvrđena cijena, odnosno povećanje cijena u navedenom rasponu - piše u izvješću.

Upozoravaju i na nepravilnosti u javnim dražbama. Prodavali su trupce različitih dimenzija čiju cijenu nisu utvrđivali prema cjeniku nego su ih računali aritmetičkom sredinom ili pak metodom ponderirane cijene. Državnim revizorima nije jasno kako su uopće mogli računati cijene različitim metodama. Što se tiče već spomenutog Pisma razumijevanja, revizori traže da se preispita je li potpisivanje tog pisma uopće bilo potrebno s obzirom na to da je prodaja drvnih sortimenata inače utvrđena odredbama Pravilnika o prodaji proizvoda i usluga te odlukama uprave Hrvatskih šuma o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata.

- Državni ured za reviziju nalaže da se cjenik glavnih šumskih proizvoda donosi u skladu s odredbama Pravilnika o prodaji proizvoda i usluga. Tim Pravilnikom cijene se utvrđuju u skladu s važećim propisima, odnosno sukladno ponudi i potražnji, te na temelju prijedloga nadležnih sektora. Uprava Hrvatskih šuma u kolovozu 2022. donijela je Cjenik glavnih šumskih proizvoda, ali nije vidljivo na osnovi koje dokumentacije je to učinjeno - kažu revizori.