Uhitili Rumunja (46) koji je prije četiri godine opljačkao muškarca (82) u Slunju

Karlovački policajci su uhitili muškarca (46) koji je prije 4 godine pokrao muškarca (82), javila je karlovačka policija. Muškarca se sumnjiči da je krajem srpnja 2022. godine na području Slunja muškarcu (82) na prodaju nudio razno posuđe.

Ušao je u stan te mu je tom prilikom uz uporabu fizičke snage otuđio tadašnjih 38 000 kuna (sada oko 5000 eura) nakon čega se s vozilom udaljio s mjesta događaja.



Policijski službenici Policijske uprave karlovačke su nakon dugotrajnog i cjelovitog kriminalističkog istraživanja utvrdili da je za počinjenje kaznenog djela razbojništva osnovano sumnjiv 46-godišnji državljanin Rumunjske.





- Tom prilikom je utvrđena i osnovana sumnja da je 46-godišnjak počinio i kazneno djelo teške krađe 22. rujna 2017. godine u Poreču. Naime, s još jednom nepoznatom osobom došao je do kuće 87-godišnjaka, koji ih je, nakon što su se predstavili da su djelatnici elektre, pustio u kuću. Po opisanom su iskoristili njegovu starost i bespomoćnost te otuđili novac i dva pištolja plašljivca u ukupnom iznosu od tadašnjih 95 000 kuna (sada oko 12 600 eura) - navode iz policije.





Protiv osumnjičenog, koji se od ranije nalazi u istražnom zatvoru zbog počinjenja drugog kaznenog djela na području Republike Hrvatske tijekom 2026. godine, Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podnijeto je Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave.