Uhljebljuju Možemovku na plaću od 3600 eura! HDZ-ovac: 'Da smo mi to napravili...'

Uvođenje profesionalne dužnosti potpredsjednice zagrebačke Gradske skupštine izazvalo je u četvrtak polemike između zastupnika. Dok oporba taj potez smatra nekorektnim prema građanima, gradonačelnik uzvraća optužbama za licemjerje.

- Vi ste se politički osilili. Netom nakon što ste dobili izbore, prvo sebi i svojim najbližim suradnicima dižete plaću, a potom tražite da vaša potpredsjednica dobiva plaću jednaku kao četiri minimalne plaće - rekla je zastupnica Marija Selak Raspudić tijekom aktualnog sata.

Na današnjoj sjednici naći će se, kako je prvi objavio 24sata, Prijedlog zaključka o profesionalnom obavljanju dužnosti potpredsjednice Gradske skupštine. Bude li usvojen, sadašnja potpredsjednica iz kluba Možemo Marina Ivandić će, umjesto naknade od 230 eura, dobivati plaću od oko 3600 eura mjesečno. Treba istaknuti kako je Ivandić i u ovom trenutku zaposlena u Možemo! i plaćaju je iz svog stranačkog proračuna. Kada postane profesionalna potpredsjednica, prelazi sa stranačkog proračuna na gradski. A radit će isti posao.

Selak Raspudić predložila je gradonačelniku da se gradski novac radije potroši na 140 eura božićnice za osobe s invaliditetom.

- Ako vi dođete predsjedniku Skupštine u srpnju ove godine i kažete da biste htjeli da članica vašeg kluba bude profesionalna potpredsjednica Skupštine, kako to nazvati nego licemjerjem? Licemjerno je od vas da to tražite za svoju zastupnicu, pa kad to ne dobijete onda problematizirate. Kako vam nije neugodno - odgovorio je Tomašević.

Selak Raspudić kazala je da njezin klub zastupnika nikada takvo što nije tražio niti uputio u proceduru.

- Gradonačelnik smatra da treba imati plaćenog potpredsjednika, dok svi ostali gradski zastupnici dobivaju minimalnu naknadu. Kako je moguće da nam treba jedna osoba na plaći? Pa smo rekli da bismo mogli i mi tražiti isto jer smo svjesni poslovničkih mogućnosti. Ali to nismo učinili jer to smatramo nekorektnim prema građanima i jer je to ispod svake razine - rekla je.

Uvođenje profesionalne dužnosti potpredsjednice Skupštine, zastupnik HDZ-a Mislav Herman smatra nedopustivim, neprincipijelnim i neetičnim.

- Netko preko noći dobiva plaću od 3600 eura. Mi na taj način bacamo ljagu na komunalne službe, na ljude koji rade u školama, vrtićima, bolnicama za daleko manje novce. A što bi bilo da smo mi to napravili. Ležali bi po podu i bila bi im puna usta kritika - rekao je. Zagrebački gradonačelnik ponovio je da su, od zadnjih šest saziva Skupštine, njih četiri imala plaćenog potpredsjednika ili potpredsjednicu.