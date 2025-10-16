Obavijesti

News

Komentari 32
RASPRAVA U SKUPŠTINI

Uhljebljuju Možemovku na plaću od 3600 eura! HDZ-ovac: 'Da smo mi to napravili...'

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Uhljebljuju Možemovku na plaću od 3600 eura! HDZ-ovac: 'Da smo mi to napravili...'
Zagreb: Četvrta sjednica Gradske skupštine | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Marina Ivandić je potpredsjednica Skupštine Zagreba i istaknuta članica Možemo. Sada će to obavljati profesionalno, tu informaciju prvi je objavio 24sata...

Uvođenje profesionalne dužnosti potpredsjednice zagrebačke Gradske skupštine izazvalo je u četvrtak polemike između zastupnika. Dok oporba taj potez smatra nekorektnim prema građanima, gradonačelnik uzvraća optužbama  za licemjerje.

- Vi ste se politički osilili. Netom nakon što ste dobili izbore, prvo sebi i svojim najbližim suradnicima dižete plaću, a potom tražite da vaša potpredsjednica dobiva plaću jednaku kao  četiri minimalne plaće - rekla je zastupnica Marija Selak Raspudić tijekom aktualnog sata.

OPORBA ZGROŽENA Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...
Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Na današnjoj sjednici naći će se, kako je prvi objavio 24sata, Prijedlog zaključka o profesionalnom obavljanju dužnosti potpredsjednice Gradske skupštine. Bude li usvojen, sadašnja potpredsjednica iz kluba Možemo Marina Ivandić će, umjesto naknade od 230 eura, dobivati plaću od oko 3600 eura mjesečno. Treba istaknuti kako je Ivandić i u ovom trenutku zaposlena u Možemo! i plaćaju je iz svog stranačkog proračuna. Kada postane profesionalna potpredsjednica, prelazi sa stranačkog proračuna na gradski. A radit će isti posao.

Selak Raspudić predložila je gradonačelniku da se gradski novac radije potroši na 140 eura božićnice za osobe s invaliditetom.

- Ako vi dođete predsjedniku Skupštine u srpnju ove godine i kažete da biste htjeli da članica vašeg kluba bude profesionalna potpredsjednica Skupštine, kako to nazvati nego licemjerjem? Licemjerno je od vas da to tražite za svoju zastupnicu, pa kad to ne dobijete onda problematizirate. Kako vam nije neugodno - odgovorio je Tomašević.

NEMIRNO U SABORU HDZ i DP zajedničkim snagama obrušili se na Možemo: 'Odgoj mladih je bez ideoloških strasti'
HDZ i DP zajedničkim snagama obrušili se na Možemo: 'Odgoj mladih je bez ideoloških strasti'

Selak Raspudić kazala je da njezin klub zastupnika nikada takvo što nije tražio niti uputio u proceduru.

- Gradonačelnik smatra da treba imati plaćenog potpredsjednika, dok svi ostali gradski zastupnici dobivaju minimalnu naknadu. Kako je moguće da nam treba jedna osoba na plaći? Pa smo rekli da bismo mogli i mi tražiti isto jer smo svjesni poslovničkih mogućnosti. Ali to nismo učinili jer to smatramo nekorektnim prema građanima i jer je to ispod svake razine - rekla je. 

Uvođenje profesionalne dužnosti potpredsjednice Skupštine, zastupnik HDZ-a Mislav Herman smatra nedopustivim, neprincipijelnim i neetičnim.

- Netko preko noći dobiva plaću od 3600 eura. Mi na taj način bacamo ljagu na komunalne službe, na ljude koji rade u školama, vrtićima, bolnicama za daleko manje novce. A što bi bilo da smo mi to napravili. Ležali bi po podu i bila bi im puna usta kritika - rekao je. Zagrebački gradonačelnik ponovio je da su, od zadnjih šest saziva Skupštine, njih četiri imala plaćenog potpredsjednika ili potpredsjednicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025