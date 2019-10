Petar Dukarić (48) iz Bednje osuđen je na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog pokušaja ubojstva 56-godišnje nevjenčane supruge u Kaštelima prošle godine.

Prava drama, doslovno borba na život i smrt, odvijala se u iznajmljenom prizemnom stanu obiteljske kuće u Kaštel Gomilici 25. srpnja 2018. godine u ranim jutarnjim satima. Sve je opisala žrtva napada u svom potresnom svjedočenju, kojeg je završila riječima “ništa ne tražim od optuženog, samo da bude što dalje od mene”.

- Te večeri sam osjećala neki strah i nemir, kao da će se nešto dogoditi pa sam oko 23 sata sve zaključala i otišla spavati. Probudila sam se oko 4,50 sati i otišla u kupatilo. Odjednom sam vidjela sjenu, čula sam kako se otključavaju vrata, a on je ušao u sobu. Odbacio je bocu s rakijom, pitala sam ga što tu radi, kako je ušao, samo je stavio kažiprst na usta. Uhvatio me rukama oko vrata, vidjela sam odsjaj oštrice noža, rekao mi je “tiho, tiho, nema ti spasa”. Samo sam razmišljala kako preživjeti: dozivala sam upomoć, pogledom pratila oštricu noža, lijevom rukom sam uhvatila nož, skoro mi je otkinuo dva prsta... Ubo me u grudni koš, zatim krenuo prerezati grkljan, zubima sam zagrizla oštricu. Zatim me ubo u desnu dojku, u desno rame, krv je išla na sve strane. Čula sam korake u stanu iznad, a mislim da je i on jer me tad posljednji put ubo i dok sam ležala u krvi rekao je “eto, sad si gotova, nitko ti ne može pomoći - ispričala je.

Nesretna žena je kazala kako je Dukarića upoznala početkom 2017. godine u Francuskoj gdje je izrađivao fontane od kamena. Preselio se u Kaštela kako bi bili skupa, no ubrzo je postao ljubomoran na njenu obitelj, posesivan. Odselio je na njen zahtjev, a iako nikad nije bio agresivan, onda je počeo piti te pričati laži o njenoj djeci, kazala je žena.

Dukarić se cijelog događaja ne sjeća, iako je nakon napada sjeo u automobil i pobjegao te je uhićen kod – Varaždina. Bivši pripadnik 1. Gardijske brigade Tigrovi postao je poznat van granica domovine krajem 1991. godine, zahvaljujući fotografiji snimljenoj na Banovini, nedaleko Novske. Dukarić kao 19-godišnjak stoji za protuavionskim mitraljezom, dok na zidu kuće u pozadini se vidi grafit “Guns N' Roses”. Od te fotografije je napravljen antiratni plakat, a čak se govorilo kako ga je tadašnji menadžer “Gunsa” zvao u SAD na turneju grupe te da bi se fotografija koristila za poster i omot albuma benda...