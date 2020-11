Ujedinili se Pametno i SiP i sad su postali nova stranka - Centar

Centar će u što kraćem roku pokušati zadobiti povjerenje birača iskazano u anketnom rejtingu većem od pet posto te se pripremiti za lokalne izbore, poručili su iz nove stranke

<p>Na Skupštini stranke Pametno održanoj u nedjelju, u članstvo i predsjedništvo u ravnopravnom odnosu primljeni su predstavnici Stranke s Imenom i Prezimenom, čime su se ove stranke ujedinile u novu - Centar. </p><p>Kako navode, prvo ravnopravno ujedinjavanje dviju političkih stranaka u Hrvatskoj za cilj ima okupljanje što većeg broja uglednih pojedinaca, a zalagat će se za više građanskih sloboda, manji utjecaj države u ekonomiji i promovirati snažne antikorupcijske politike, kako bi potaknuli stvaranje zdravijeg državnog uređenja koje bi jamčilo dugoročni opstanak Hrvatske.</p><p>- U okviru tih nastojanja, Centar će u što kraćem roku pokušati zadobiti povjerenje birača iskazano u anketnom rejtingu većem od pet posto te se pripremiti za lokalne izbore, kako bi u svim urbanim centrima ponudili program i kandidate koji mogu realizirati stvarne promjene - poručili su iz Centra.</p><p>Članovi su izabrali supredsjednički model vođenja stranke, na čijem će se čelu tako naći <strong>Dalija Orešković</strong>, <strong>Marijana Puljak</strong>, <strong>Marin Račić</strong> i <strong>Dario Carev</strong> kao supredsjednici Centra. Budući da hrvatski zakoni ne dopuštaju pravnu mogućnost formalnog spajanja dviju stranaka, spajanje se tehnički provodi kao personalna fuzija, na način da se članovi Stranke s imenom i prezimenom učlanjuju u Pametno koje mijenja ime u Centar, pod kojim će se, kao jedinim zajedničkim imenom, izlaziti na sve sljedeće izbore.</p><p>Čim se otvori zakonska mogućnost, provest će se i formalno-pravni koraci fuzije, priopćili su.</p><p>Pametno i SiP suradnju su započeli koalicijskim izlaskom na posljednje parlamentarne izbore, pod nazivom Koalicija centra.</p><p>- Velik dio birača koji traži svoju političku opciju i među malim strankama, kao i u umjerenijim stajalištima dviju vodećih stranaka, samoinicijativno se izjašnjava da pripada centru. No, kada treba programski prepoznati centar i birati ga na izborima, tada se zbog nejasnih populističkih i protestnih ponuda to biračko tijelo najviše mrvi i raspršuje prema raznim ponuđenim listama i strankama, pa i onima lijevijima od SDP-a ili desnijima od HDZ-a. Nazivom stranke Centar osigurava se mogućnost okupljanja tog umjerenog centrističkog biračkog tijela u znatno većem broju negoli ijednim drugih razlikovnim pojmom, a izradom kvalitetnog programa, čemu su naše stranke i do sada težile, pa i ostvarivale prema procjenama analitičara i medija, držimo da ćemo tom biračkom tijelu kao stranka Centar biti ključna stranka na raznim izborima - poručili su.</p>