Ujedinjeni narodi: Nijedna zemlja nije postigla potpunu pravnu ravnopravnost žena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Nijedna zemlja na svijetu nije postigla potpunu zakonsku ravnopravnost žena i muškaraca, izjavila je u srijedu dužnosnica Ujedinjenih naroda uoči Međunarodnog dana žena

Direktorica Odjela za politiku UN-a za žene Sarah Hendriks izjavila je novinarima u New Yorku da je napredak postignut u područjima poput zaštite od nasilja, jednakosti u obiteljskom pravu i zaštite od diskriminacije ugrožen u mnogim zemljama.

Više od polovice zemalja diljem svijeta ne definira silovanje na temelju pristanka, rekla je.

U 74% zemalja dječji brak i dalje je legalan, dok 44% zemalja nema zakon koji zahtijeva jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.

Samo u posljednje dvije godine, udio žena i djevojčica među žrtvama seksualnog nasilja povezanog sa sukobima porastao je na 87%, rekla je Hendriks.

"Prečesto prevladava nekažnjivost", rekla je, dodajući da se mnoge žene i djevojčice boje posljedica prijavljivanja takvih zločina.

