Ujedinjeni narodi traže 308 mil. dolara pomoći za Libanon

"Solidarnost na riječima mora biti popraćena solidarnošću na djelu", rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, koji je najavio kampanju iz Bejruta. Izrael je prošli tjedan pokrenuo ofenzivu protiv Hezbolaha nakon što je ta libanonska proiranska militantna skupina 2. ožujka otvorila vatru na njih, rekavši da osvećuje ubojstvo iranskog vrhovnog vođe. Hezbolah je nastavio s dnevnim raketnim napadima i napadima dronovima, dok je Izrael proširio svoje kopnene operacije i zračne napade. Bombardirao je libanonski grad Bejrut u četvrtak, kao i druge dijelove zemlje u petak. Gotovo 700 ljudi je ubijeno u napadima, a više od 800.000 je raseljeno nakon izraelskih upozorenja da se stanovnici sklone.

No humanitarne organizacije kažu da su ih financijska ograničenja već prisilila na racioniranje zaliha te da su novi doprinosi od ključne važnosti.

"Ciljamo samo one koji su stvarno na rubu gladi ili gladuju", rekao je Carl Skau, zamjenik izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu.

"S porastom potreba će se morati povećati i resursi, nikako se ne smiju smanjiti", rekao je Skau za Reuters.

Humanitarne organizacije upozorile su da su globalne krize ograničile njihov odgovor u Libanonu, zemlji koja je već teško pogođena ekonomskom krizom 2019., eksplozijom u luci u Bejrutu 2020. i ratom između Hezbolaha i Izraela 2024.

Skau je rekao da Svjetski program za hranu strahuje da će se vlade donatora suočiti s novim proračunskim ograničenjima nakon što su naglo porasle globalne cijene energije uzrokovane ratom na Bliskom istoku.

UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR priopćila je u rujnu da je primila samo 25 posto resursa potrebnih za Libanon u 2025. godini, što ju je prisililo da smanji programe novčane pomoći.

Humanitarna skupina Solidarites International već je zabilježila pad bespovratnih sredstava, rekao je direktor za Libanon Daniele Regazzi.

"Ako se ne osiguraju nova financijska sredstva, ono što sada koristimo kao hitan odgovor... nestat će u idućih nekoliko tjedana", rekao je.