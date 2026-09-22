Ukida se porez na mirovine, oporba: 'Najsiromašniji umirovljenici neće imati koristi'

Saborski su zastupnici u utorak u raspravi pozdravili ukidanje poreza na mirovine, oporba ipak upozorava da oni s najnižim mirovinama od toga neće imati koristi te da će gubitnici biti 'paušalci' i mali obiteljski iznajmljivači, no HDZ uzvraća da žele rasteretiti rad i poticati poduzetništvo. Vlada predlaže izmjene nekoliko zakona - o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te hrvatskom investicijskom računu.

Pozdravivši, tijekom rasprave o paketu poreznih izmjena, ukidanje oporezivanja mirovina Damir Bakić (Klub Možemo!) rekao je da će se i dalje oporezivati dio mirovine iznad 500 eura mjesečno. Pojasnio je da su do sada umirovljenici plaćali porez na dohodak s umanjenjem od 50 posto, ali je i to predstavljalo dodatni teret za umirovljenički standard. Naveo je da ta mjera pomaže samo manjini umirovljenika jer će njome biti zahvaćeno oko 540.000 njih dok većina njih ima mirovine niže od 600 eura, koje ni dosad nisu bile oporezivane.

Bakić je kazao i da se u predloženom paketu poreznih zakona ne nalazi oporezivanje prihoda globalnih kompanija i digitalnih platformi koje u Hrvatskoj ostvaruju vrlo visoke prihode. Onda te prihode prebacuju na kompanije registrirane u drugim zemljama, pri čemu je dobit koju ostvaruju u našoj zemlji oporezovana minimalno.

Ukidanje poreza na dohodak za mirovine pozdravio je i Ivica Baksa (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) podsjetivši da je tu mjeru i ranije tražio. Smatra i kako treba biti oprezan da se u želji za poreznom pravednošću ne stvori prepreka rastu. "Porezna politika mora gledati čovjeka, čovjeka koji je radio 40 godina i danas živi od mirovine, čovjeka koji je otvorio obrt, sam sebi osigurao radno mjesto i pokušava izgraditi posao", kazao je. Istaknuo je i kako se kod poduzetnika mora voditi računa da se pravednost poreznog sustava ne pretvori u kažnjavanje onih koji rastu.

Mišo Krstičević (Klub SDP-a) ocijenio je da premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić oporezuju onoga koga mogu umjesto onoga koga bi trebali. "U ovoj rundi deblji kraj su izvukli umirovljenici s najnižim primanjima i tzv. paušalci. Najbolje je prošao krupni kapital i to uglavnom strani kapital kojeg se Plenković i Ćorić ne usude ni pipnuti", kazao je. Pozvao je Vladu da - ako nema hrabrosti za snažne razvojne investicije, pređu na direktne i progresivne poreze. "Što je progresivniji porez to je pravednije društvo. Oporezujte kapital, a rasteretite rad", kazao je.

I Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) rekao je da su dobitnici ovog poreznog paketa umirovljenici, i to ne svi, nego oni koji imaju natprosječne mirovine pa su do sad morali plaćati porez na dohodak u određenom iznosu. No, smatra, gubitnici su obrtnici, posebno 'paušalci', od kojih će dio njih morati plaćati povećane poreze. Također, gubitnicima ocjenjuje i male obiteljske iznajmljivače u turizmu te obične radnike koji primaju plaću iz nesamostalnog rada.

Darko Klasić (Klub HSLS i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka) pozdravio je nastavak politike poreznog rasterećenja rada i nastojanja da porezni sustav bude jednostavniji. "To je smjer koji treba nastaviti. Hrvatskoj ne treba još veće oporezivanje rada, već veća vrijednost rada", poručio je. Istaknuo je i da se pri donošenju novih poreznih zakona trebaju jasno zaštititi mali poduzetnici, osigurati predvidljivost poreznih obaveza te izbjeći neopravdano opterećenje ulaganja.

HDZ-ov Miro Totgergeli rekao je da izmjenama poreznih zakona žele očuvati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, rasteretiti rad, poticati poduzetništvo te zaštititi standard građana i osigurati dugoročno stabilne javne financije.

Istaknuo je da izmjenama Zakona o porezu na dohodak predlaže ukidanje oporezivanja mirovina, odnosno povećanje postotka umanjenja s dosadašnjih 50 na 100 posto porezne obveze na mirovinu. Kada je riječ o poreznom tretmanu "paušalaca" rekao je da se ništa ne mijenja za čak 83,4 posto kojima se paušalno obračunavaju porezi i doprinosi tj. za sve one koji ostvaruju godišnji prihod do 40.000 eura.

"Ovdje nije riječ o nikakvom udaru na male obrtnike već o tome da se kod viših razina primitaka obaveze postupno približavaju stvarnoj gospodarskoj snazi", poručio je. Stoga je odbacio oporbene optužbe da time želi ukinuti ili ugroziti obrt.