Uklonjeno Trumpovo ime s Kennedy Centra u Washingtonu

Ime Donalda Trumpa uklonjeno je u subotu ujutro s Kennedy Centra u Washingtonu manje od šest mjeseci nakon što je postavljeno, u skladu sa sudskom odlukom da se taj umjetnički centar ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa.

Radovi su započeli oko 1:20 ujutro po lokalnom vremenu, nešto više od jednog sata nakon što je ministarstvo pravosuđa priopćilo da vlada neće moći ispoštovati rok do 23:59 u petak koji je odredio sud za uklanjanje imena sadašnjeg predsjednika SAD-a sa zgrade te kultne dvorane u Washingtonu.

Upravni odbor centra, kojim Trump predsjedava, u prosincu je izglasao njegovo preimenovanje u Memorijalni centar za izvedbene umjetnosti Donald J. Trump i John F. Kennedy. Radnici su sljedeći dan počeli kucati njegovo ime na zgradu.

Propušteni rokovi

Radnici su počeli uklanjati slova oko 3:10 ujutro u operaciji koja je trajala oko 30 minuta.

Kasno u petak ministarstvo pravosuđa u sudskom je podnesku izjavilo da će propustiti rok zbog nevremena koje bi moglo predstavljati sigurnosni rizik za radnike, i tražilo produljenje od 12 sati.

Američki okružni sudac Christopher Cooper 29. je svibnja presudio da samo Kongres može preimenovati umjetnički centar. Njegov nalog zahtijevao je da se Trumpovo ime ukloni s pročelja zgrade, njezine web stranice i drugih materijala. Cooper je rekao je da neće ukinuti nalog dok savezni žalbeni sud razmatra njegovu odluku.

Centar je otvoren 1971. kao spomenik predsjedniku Johnu F. Kennedyju, demokratu ubijenom 1963. Trump, republikanac, napunio je svoj upravni odbor svojim saveznicima otkako je prošle godine ponovno preuzeo dužnost.