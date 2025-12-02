Obavijesti

OBRAT U SLUČAJU

Ukrajinca našli mrtvog u Beču: Sin je poznatog političara

Foto: ELISABETH MANDL/REUTERS

Na stražnjem sjedalu auta policija je našla i rastopljen kanistar s benzinom. Upravo su ostaci toga kanistra doveli istražitelje do počinitelja

Ukrajinac (21) pronađen je mrtav prije tjedan dana u Beču. Policija je dobila dojavu građana da su vidjeli zapaljeni automobil. Policija je sada uhitila dvojicu osumnjičenih. Stari su 19 i 45 godina i uhićeni su u Ukrajini.

Mediji navode da je otac ubijenog mladića zamjenik gradonačelnika Harkiva, drugog najvećeg grada u Ukrajini.  Gerhard Winkler, načelnik Ureda državne kriminalističke policije Beča, rekao je kako su ubijenog najprije napali u podzemnoj garaži luksuznog hotela Sofitel.

Tamo ga je svladala grupa muškaraca, udarali su ga te mu nanijeli teške opekline. Mladića su, pretpostavlja se, smjestili na zadnje sjedalo automobila s ukrajinskim tablicama koje je onda zapaljeno u okrugu Donaustadt. Policija kaže kako su mogući uzroci smrti gušenje ili toplinski udar.

PREVOZIO ZA NOVAC Policija objavila: Ukrajinac švercao Ruse u Dubrovniku
Policija objavila: Ukrajinac švercao Ruse u Dubrovniku

Na stražnjem sjedalu auta policija je našla i rastopljen kanistar s benzinom. Upravo su ostaci toga kanistra doveli istražitelje do počinitelja. Policija je došla do snimke s bečke benzinske postaje i time do  dvojice ukrajinskih osumnjičenika. Istražitelji su isključili politički motiv, kako je medijima objasnio načelnik Winkler. Umjesto toga, pretpostavlja se da se radilo o velikoj svoti novca. Jedna od uhićenih osoba nosila je veliku svotu američkih dolara, piše Kronen Zeitung. 

