Ukrajinci se hitno prebacuju na jug i novu bojišnicu! Postrojba napravila kobnu pogrešku

Nakon višemjesečnog zatišja, Huljajpole, strateški važan grad u Zaporiškoj oblasti, postao je novo žarište sukoba. Ruske snage, koncentrirajući goleme resurse, uspjele su se probiti u sam grad gdje se sada vode žestoke ulične borbe. Ukrajinski branitelji pokušavaju odbiti napade malih jurišnih skupina, no situaciju dodatno kompliciraju izvješća o ozbiljnim problemima unutar ukrajinskih redova, uključujući i napuštanje ključnog zapovjednog mjesta koje je palo u ruke neprijatelja.

Situacija je eskalirala nakon što se na internetu pojavila videosnimka koju su, kako se čini, proširili Rusi, a koja prikazuje napušteno zapovjedno-promatračko mjesto jedne od ukrajinskih brigada teritorijalne obrane u samom središtu Huljajpola. Na snimci se vide upaljena računala, službeni dokumenti, pa čak i otključani pametni telefon, što sugerira da su vojnici u žurbi napustili položaj.

Izvori s terena potvrdili su da se incident dogodio 18. prosinca. Glasnogovornik Obrambenih snaga Juga, Vladislav Vološin, potvrdio je da se incident istražuje, ali je pozvao na strpljenje dok se ne utvrde sve činjenice.

​- Nadležna tijela provode detaljnu istragu o ovom incidentu kako bi utvrdila uzroke i okolnosti, kao i je li se on uopće dogodio. Tek nakon toga informacije će biti objavljene - izjavio je Vološin za Ukrajinsku Pravdu.

- Na temelju rezultata istrage dat će se ocjena djelovanja svakog dužnosnika uključenog u ove događaje. Nitko i ništa neće biti prikriveno.

Prema informacijama koje su novinari dobili od izvora s terena, radilo se o zapovjednom mjestu 1. bojne 106. brigade teritorijalne obrane. U trenutku ruskog napada, na lokaciji se nalazilo više od deset vojnika. Nakon izbijanja borbe, osoblje se povuklo, ostavljajući za sobom osjetljivu opremu i potencijalno važne podatke.

Kobna odgoda povlačenja

Čini se da je uzrok ovog teškog propusta problem u zapovjednom lancu. Časnik koji sudjeluje u obrani tog područja izjavio je kako je problem nastao jer zapovjedništvo nije na vrijeme odobrilo povlačenje.

​- Više zapovjedništvo nije dalo odobrenje za pravovremeno povlačenje zapovjednih mjesta iz Huljajpola. Zbog toga je zapovjedništvo došlo u kontakt s neprijateljem, a osoblje koje se tamo nalazilo povuklo se i ostavilo sve kako jest - rekao je izvor.

Ovo povlačenje imalo je trenutačne taktičke posljedice. Ostavilo je izložen bok 2. bojne 102. brigade, što je ruskim snagama omogućilo napredovanje iz smjera sela Marfopil i sa sjeveroistoka Huljajpola. Ukrajinski aktivist Serhij Sternenko opisao je zauzimanje zapovjednog mjesta kao "još jedan glasan simptom sustavne krize u vojsci".

Borbe na ulicama

Intenzitet borbi u samom gradu je iznimno visok. Vološin navodi da se u Huljajpolu dnevno događa između dvadeset i dvadeset pet borbenih okršaja. Borbe su koncentrirane u središtu grada te u zapadnim i južnim četvrtima, dok ruske trupe istovremeno napadaju i obližnja naselja. Osim pješačkih napada, grad je pod stalnim udarima iz zraka. Prema riječima glasnogovornika, ruska vojska svakodnevno izvede između petnaest i dvadeset napada navođenim zračnim bombama na grad, pokušavajući slomiti obranu i osigurati put za daljnje napredovanje. Analitičari s Instituta za proučavanje rata (ISW) potvrdili su da je Rusija na ovom pravcu koncentrirala snage iz najmanje triju armija i jedne divizije, što ukazuje na stratešku važnost koju pridaju ovom pravcu.

Situaciju na terenu dodatno otežavaju vremenski uvjeti. Zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandr Sirski, istaknuo je da okupatori koriste gustu maglu kako bi se neprimjetno infiltrirali između položaja ukrajinskih trupa.

Prema izvješćima, ruska vojska je iskoristila svoju brojčanu nadmoć i teške borbe te već zauzela tri obližnja naselja, Rivnopil i Jablukove, što dodatno steže obruč oko grada.

Dok se ukrajinske snage bore za svaki metar Huljajpola, ishod ove bitke mogao bi imati značajne posljedice za cijelu južnu bojišnicu.

