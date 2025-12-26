Obavijesti

Trump: Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim. S Putinom ću razgovarati koliko god želi...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JESSICA KOSCIELNIAK, MIKHAIL METZEL, Thomas Peter (REUTERS), Canva

Trump se mlako odnosio prema najnovijem pokušaju Zelenskog i nije žurio podržati prijedlog ukrajinskog predsjednika, piše Politico...

Američki predsjednik Donald Trump, uoči očekivanog sastanka u nedjelju s Volodimirom Zelenskim, koji bi trebao iznijeti ukrajinski plan za postizanje mira, rekao je za Politico da ukrajinski predsjednik "nema ništa dok ja to ne odobrim".

Očekuje se da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju sastati s Trumpom na Floridi a novinarima je rekao da sa sobom donosi novi plan za mir od 20 točaka, navodi list. Okvir uključuje predloženu demilitariziranu zonu, a očekuje se da će se sastanak usredotočiti na američka sigurnosna jamstva.

No, u intervjuu, piše Politico, Trump se mlako odnosio prema najnovijem pokušaju Zelenskog i nije žurio podržati prijedlog ukrajinskog predsjednika.

"Nema ništa dok ja to ne odobrim“, rekao je Trump. "Pa ćemo vidjeti što ima.“

Trump ipak vjeruje da bi mogao imati produktivan sastanak ovog vikenda.

"Mislim da će s njim sve proći dobro. Mislim da će s [Vladimirom] Putinom sve proći dobro“, rekao je Trump, dodajući da očekuje da će uskoro razgovarati s ruskim vođom, "koliko god želi“, navodi Politico.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelensk rekao je u petak za američki portal Axios da se nada odgovoriti američkog predsjednika Donalda Trumpa od američkog prijedloga kojim bi se ukrajinske snage u potpunosti povukle iz Donbasa, prenijela je agencija Reuters.

Ako ne bude u stanju privoliti SAD na "snažan" stav o pitanju teritorijalnih ustupaka, rekao je za Axios, otvoren je za stavljanje mirovnog plana od "20 točaka" koji predlaže Washington na referendum, pod uvjetom da Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre kako bi se Ukrajini omogućilo da se pripremi i održi takvo glasanje.

