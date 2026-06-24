Ukrajinkama koje su plaćale lažiranim novcem u Zagrebu sudac odredio istražni zatvor

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je četiri državljanke Ukrajine (1991., 1969., 1959., 1986.) zbog ukupno jedanaest kaznenih djela krivotvorenja novca. Postoji osnovana sumnja da su Ukrajinke tijekom travnja 2026. na području Zagreba, u 11 navrata u različitim trgovinama stavljale u optjecaj krivotvoreni novac, koji su prethodno pribavile na neutvrđeni način, priopćio je DORH.

Nakon ispitivanja, donijeli su rješenje o provođenju istrage, a sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i protiv sve četiri okrivljenice odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.