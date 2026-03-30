Ukrajinski dronovi ušli u Finsku, Ukrajina se odmah ispričala: Jedan je imao bojevu glavu

Neočekivani incident na sjeveru Europe podigao je tenzije. Naime, ukrajinski dronovi ušli su u zračni prostor Finska, nakon čega je Kijev uputio službenu ispriku. Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihi objasnio je da letjelice nisu bile usmjerene prema Finskoj, već su ciljale Rusija. Kako tvrdi, do skretanja je najvjerojatnije došlo zbog djelovanja ruskih sustava elektroničkog ratovanja. - Možemo jasno reći da ukrajinski dronovi ni na koji način nisu bili usmjereni prema Finskoj. Najvjerojatniji uzrok je ometanje ruskih sustava elektroničkog ratovanja. Već smo se ispričali finskoj strani zbog ovog incidenta - rekao je Tihi.

Prema podacima finskih vlasti, dva su drona preletjela teritorij zemlje. Jedan se srušio sjeverno od Kouvola, dok je drugi pao istočno od tog područja. Ministarstvo obrane potvrdilo je da je barem jedan od njih bio ukrajinski.

O incidentu su razgovarali i predsjednici dviju država. Volodimir Zelenski izjavio je da je situaciju komentirao s finskim kolegom Alexander Stubb, naglasivši da obje strane imaju isti pogled na događaj.

Ukrajinski dron koji je u nedjelju pao u FInskoj nosio je neeksplodiranu bojevu glavu, objavila je u ponedjeljak finska policija.

Finska je u nedjelju objavila da su na jugoistok zemlje pala dva ukrajinska drona, prvi put od početka rata Rusije i Ukrajine.

- Dron koji je pao sjeveno od Kouvole je pronađen i prema preliminarnim rezultatima nosio je neeksplodiranu bojevu glavu - priopćila je policija.

Letjelica je kasnije uništena u kontroliranoj eksploziji.

Identificirana je kao veliki ukrajinski AN196 dron, koji ima raspon krila od 6.7 metara i dugačak je 4.4 metra.