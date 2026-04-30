Ukrajinski vojnici mogu na prvoj crti biti najviše dva mjeseca

Vrhovni ukrajinski general u četvrtak je naredio obvezno dvomjesečno ograničenje za trupe na prvoj crti bojišnice koje služe na prvim položajima da bi se riješio ključan problem za kijevsku vojsku sa smanjenim brojem vojnika u petoj godini rata s Moskvom. Uredba Oleksandra Sirskog uslijedila je usred čestih i često uznemirujućih izvještaja po kojima ukrajinski vojnici mjesecima služe rok pod vatrom dok se bore da zaustave spor, ali konstantan napredak ruske vojske. Sirski je rekao da je dominacija dronova, za koju stručnjaci kažu da je stvorila ekstenzivnu takozvanu "zonu ubojstava", zakomplicirala logistiku na bojištu i "znatno transformirala" koncept borbenih operacija.

Zapovjednici moraju osigurati vojnom osoblju da ostane na svojim položajima do dva mjeseca, nakon čega slijedi obvezna rotacija, koja se mora realizirati u roku od mjesec dana. Pravovremena rotacija nije samo pitanje organizacije službe, već i pitanje očuvanja života naših vojnika i stabilnosti obrane", rekao je.

Sirski je dodao i da njegova naredba uključuje obvezne medicinske preglede i pravovremenu opskrbu hranom i streljivom za trupe na prvoj crti obrane.

Njegova je objava uslijedila samo nekoliko dana nakon što su slike pothranjenih vojnika iz 14. posebne mehanizirane brigade Ukrajine, koje su podijelili članovi njihovih obitelji, izazvale golem gnjev javnosti.

Ukrajina je veći dio rata patila od nedostatka ljudstva, jer je entuzijazam za službu opao usred izvještaja o lošoj obuci i podršci, kao i o strogim časnicima.