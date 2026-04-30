NOVO PRAVILO

Ukrajinski vojnici mogu na prvoj crti biti najviše dva mjeseca

Piše HINA,
Foto: Chris Radburn

General Sirski naredio obvezne rotacije nakon izvještaja da vojnici mjesecima ostaju pod vatrom. Spominje se i 'zona ubojstava' zbog dronova

Vrhovni ukrajinski general u četvrtak je naredio obvezno dvomjesečno ograničenje za trupe na prvoj crti bojišnice koje služe na prvim položajima da bi se riješio ključan problem za kijevsku vojsku sa smanjenim brojem vojnika u petoj godini rata s Moskvom. Uredba Oleksandra Sirskog uslijedila je usred čestih i često uznemirujućih izvještaja po kojima ukrajinski vojnici mjesecima služe rok pod vatrom dok se bore da zaustave spor, ali konstantan napredak ruske vojske.  Sirski je rekao da je dominacija dronova, za koju stručnjaci kažu da je stvorila ekstenzivnu takozvanu "zonu ubojstava", zakomplicirala logistiku na bojištu i "znatno transformirala" koncept borbenih operacija.

SVE SNIMLJENO KAMEROM VIDEO Pogledajte trenutak udara: Ukrajinski dronovi raznijeli ruske vojne helikoptere
Zapovjednici moraju osigurati vojnom osoblju da ostane na svojim položajima do dva mjeseca, nakon čega slijedi obvezna rotacija, koja se mora realizirati u roku od mjesec dana. Pravovremena rotacija nije samo pitanje organizacije službe, već i pitanje očuvanja života naših vojnika i stabilnosti obrane", rekao je.

Sirski je dodao i da njegova naredba uključuje obvezne medicinske preglede i pravovremenu opskrbu hranom i streljivom za trupe na prvoj crti obrane.

RAT U UKRAJINI Ukrajina gradi antiruski 'zid'. Radovi se vide iz svemira
Njegova je objava uslijedila samo nekoliko dana nakon što su slike pothranjenih vojnika iz 14. posebne mehanizirane brigade Ukrajine, koje su podijelili članovi njihovih obitelji, izazvale golem gnjev javnosti.

Ukrajina je veći dio rata patila od nedostatka ljudstva, jer je entuzijazam za službu opao usred izvještaja o lošoj obuci i podršci, kao i o strogim časnicima.

Pakao u Odesi: Ruski dronovi opet napali, 18 ljudi je ranjeno
POGOĐEN I VRTIĆ

Pakao u Odesi: Ruski dronovi opet napali, 18 ljudi je ranjeno

Najmanje 18 ozlijeđenih u noćnom napadu na ukrajinsku luku. Pogođene stambene zgrade, vrtić i infrastruktura, među ranjenima i tinejdžer
Rusi žestoko udarili po Odesi: U napadu oštećeni vrtić i zgrade...
NOVI RUSKI UDAR

Rusi žestoko udarili po Odesi: U napadu oštećeni vrtić i zgrade...

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija od srijede u 18 sati lansirala jednu balističku raketu i 206 dronova na zemlju, od kojih je 172 drona oboreno ili neutralizirano...
VIDEO Pogledajte trenutak udara: Ukrajinski dronovi raznijeli ruske vojne helikoptere
SVE SNIMLJENO KAMEROM

VIDEO Pogledajte trenutak udara: Ukrajinski dronovi raznijeli ruske vojne helikoptere

Ukrajinski dronovi napali ruske helikoptere u Voronježu! Snimka napada izazvala senzaciju, a uspjeh smatraju povijesnim probojem

