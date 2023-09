Umirovljenici, socijalni partneri i cehovska udruženja zadovoljni novim paketom mjera

Predstavnici socijalnih partnera, cehovskih udruženja i umirovljenika u srijedu su nakon sastanka u Vladi izrazili zadovoljstvo novim paketom mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji će biti predstavljen na sutrašnjoj sjednici Vlade, a koji predstavlja svojevrsni kontinuitet s dosadašnjim mjerama.

Na sastanku u Banskim dvorima, kojem je nazočio i predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, sudjelovali su i predstavnici Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske poljoprivredne komore (HPK), Hrvatske obrtničke komore (HOK), kao i predstavnici sindikalnih centrala i sindikata umirovljenika.

"S obzirom da smo svjesni učinka inflatornih pritisaka na sve grupacije naših građana i gospodarstvo, Vlada i dalje nastavlja s velikim paketom mjera", izjavio je Piletić nakon sastanka.

Uz mjere koje su na snazi do kraja ožujka iduće godine poput regulacije cijena plina, tu su i mjere koje će obuhvatiti i korisnike sustava socijalne pomoći, umirovljenike, poljoprivrednike, a nastavlja se i sa snažnom potporom gospodarstvenicima i obrtnicima.

"Na taj način želimo još jedanput naglasiti da intervencija Vlade ide u smjeru da svi prebrode ovu razinu inflacije", rekao je Piletić.

"Zadržavanje okvira sigurnosti i izvjesnosti"

Glavna direktorica HUP-a Irena Weber istaknula je da novi paket mjera donosi nastavak mjera i "zadržavanje okvira sigurnosti i izvjesnosti", kako bi poslodavci mogli nastaviti s ciklusom investicija, povećanjem zaposlenosti i dizanjem plaća.

Na pitanje nastavljaju li se subvencije električne energije i za velike poduzetnike, Weber je ustvrdila da se tu ne može govoriti o subvencijama, s obzirom da su već dulje razdoblje cijene električne energije na tržištu bitno niže od ograničenja cijena koje je odredila Vlada.

No, u slučaju nekog "energetskog šoka", Vlada će intervenirati i zaštititi poduzetnike, rekla je Weber, dodajući i da se, s obzirom na trenutne cijene, neki "bitniji šokovi" ne očekuju.

Sever: Mjere su dobro pogođene

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever izrazio je zadovoljstvo sastankom.

"Dobili smo po prilici ono što smo tražili i očekivali, a to je stabilnost kada je riječ o građanima. Mjere su dobro pogođene, a za većinu građana će doista značiti potporu, a kada je riječ o energentima, to znači jednu sigurnost", izjavio je Sever.

Očekuje da će se sutra doznati što je dogovoreno s poduzetnicima i trgovačkim lancima, s obzirom da najveći udar na građane dolazi od povećanja cijena hrane.

"Nama je izuzetno značajno, i tu dajemo snažnu potporu Vladi, da napravi sve što može i pritisne trgovce, prerađivače i dobavljače da spuste svoje cijene. Jedino to će omogućiti građanima relaksiraniju jesen i zimu", poručio je Sever.

Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil također je pozdravio mjere Vlade za pomoć obrtništvu, poduzetništvu i građanstvu.

"Pozdravili smo mjere koje se tiču obrtništva, ali i koje se tiču najugroženijeg dijela stanovništva jer tim novcem koje će dobiti naši sugrađani, indirektno će pomoći i obrtništvu", kazao je, dodajući i da se subvencije za energiju za male i mikro poduzetnike obrtnike nastavljaju.

Mjere i za svinjogojski sektor

Predsjednik HPK Mladen Jakopović paket mjera je ocijenio sveobuhvatnim, izrazivši zadovoljstvo dijelom mjera koji se odnosi na svinjogojski sektor, odnosno na primarne poljoprivredne proizvođače koji su se našli u problemima zbog pojave afričke svinjske kuge.

Vlada je, kako je naveo, u paket uvrstila tri podmjere koje su tražili - riječ je o obnovi potencijala, dijelu vezanom za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta te mjerama koje se odnose na što lakše prebrođivanje krize, a to su subvencije kroz HBOR i Hamag.

Rekao je i kako će s resornom ministricom poljoprivrede Marijom Vučković nastaviti razgovore vezane za pakete koji se odnose na ogrjevno drvo, obzirom na velike probleme koji se javljaju, posebice na sjeveru zemlje zbog devastacije privatnih šumskih površina.

Naknade i za umirovljenike

Predsjednica Sindikata umirovljenika Jasna Petrović izrazila je zadovoljstvo antiinflacijskim efektima paketa.

"Sigurno će zadržati ljude u domovima jer će struja i plin biti zadržani na istim cijenama, što je važno kako se stariji ljudi ne bi smrzavali i dovodili u krajnje ugrožene situacije", istaknula je.

Što se tiče cijena hrane, kazala je kako ima nekih poteza i dogovora koji bi mogli pomoći da se cijene smanje i to pozdravlja.

Izvijestila je da će biti isplaćen i jednokratan dodatak na mirovine koje iznose do 700 eura, u četiri kategorije, dok će umirovljenici čija mirovina iznosi do 300 eura dobiti 160 eura.

"To je već povećanje koje pozdravljamo", kazala je te dodala kako su uspjeli ispraviti nepravdu, a to je da će svi koji imaju nisku mirovinu, toliko nisku da su otišli raditi bilo kakav posao i ukupni im prihod kada se to zbroji je niži od 700 eura, dobiti po prvi puta jednokratnu naknadu. To smo uspjeli ispregovarati danas, izjavila je Petrović.

Piletić: Trgovački lanci izrazili spremnost da doprinesu smanjenju inflacije

Ministar Piletić je, upitan o ranijem današnjem sastanku s trgovcima oko smanjenja cijena na određene proizvode, rekao da su svi predstavnici trgovačkih lanaca danas izrazili jasnu spremnost da doprinesu smanjenju inflacije u Hrvatskoj.

Otkrio je i da danas popodne traju pregovori između trgovaca i Ministarstva gospodarstva, a sutra na sjednici Vlade bi trebala biti obznanjena informacija o konačnoj listi proizvoda čije će cijene biti smanjene, kao i onih koji će imati reguliranu cijenu.

Na pitanje novinara ako trgovci imaju prostora za smanjenje, zašto su cijene uopće dizali, Piletić je rekao da je to pitanje za njih.

Rekao je da su se trgovci tvrdili da su im porasle ulazne cijene, između ostalog i dobavljača, pa da su to morali pretočiti u krajnje cijene koje plaćaju potrošači.

"Međutim, uvidom i u dobit u prošloj godini sasvim sigurno je da imaju mogućnost da snize velik asortiman hrvatskih proizvoda. To je bio današnji dogovor predstavnika trgovine i Vlade", izjavio je Piletić, rekavši i da još nije definiran broj proizvoda čija cijena bi se trebala sniziti.

Kada je riječ o razgovorima s trgovcima, HUP-ova udruga trgovine je odlučila podržati Vladine napore, a svaki poduzetnik će interno vidjeti na koji asortiman i u kojem iznosu može sniziti cijene, rekla je glavna direktorica Weber.

Upitana zašto su cijene uopće rasle, kazala je da su se u zadnje vrijeme, osim cijena energenata, "lagano" stabilizirale i cijene žitarica, cijena hrane i na globalnom tržištu pada, pa se i u Hrvatskoj cijene "konačno ispuhuju" te se efekti normalizacije cijena "polako počinju vidjeti":

Na pitanje je li im Vlada obećala da se na dobit u ovoj godini neće zaračunavati ekstra porez, Weber je rekla da se o tome nije razgovaralo, no kako je tu stav HUP-a "iznimno čvrst", podsjetivši da je Vlada lani rekla da je riječ o jednokratnom porezu.

"Uopće, vrlo teško je definirati koncept neopravdanog podizanja cijena. Cijena je upravo onakva kakvu je netko spreman platiti. Ako se neki proizvod dobro prodaje po cijeni koju je poduzetnik odredio, to znači da je cijena dobro postavljena", stava je Weber.