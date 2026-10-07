VIDEO Umrla je starica koju su izbacili iz doma u Španjolskoj, pokrenula je velike prosvjede

Maricarmen Abascal (87) čija je deložacija izazvala prosvjede diljem Španjolske i snažnu političku raspravu o stambenoj krizi, preminula je, objavio je Sindikat stanara Madrida, prenosi BBC.

Abascal je u rujnu prisilno izbačena iz svog stana, u kojem je živjela više od 70 godina, nakon što više nije mogla plaćati povećanu najamninu. Iz stana su je iznijeli na nosilima, a nakon deložacije završila je u bolnici.

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- Sa žaljenjem objavljujemo da je Maricarmen danas preminula - objavio je Madridski sindikat stanara.

Sindikat je njezin slučaj opisao kao "prekretnicu u povijesti ove zemlje".

Deložacija 87-godišnjakinje izazvala je ogorčenje javnosti i postala jedan od simbola sve dublje stambene krize u Španjolskoj. Njezin slučaj potaknuo je prosvjede i otvorio pitanje položaja starijih i drugih ranjivih skupina koje zbog rasta najamnina više ne mogu priuštiti stanovanje u svojim domovima.