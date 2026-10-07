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TUŽNA VIJEST

VIDEO Umrla je starica koju su izbacili iz doma u Španjolskoj, pokrenula je velike prosvjede

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Umrla je starica koju su izbacili iz doma u Španjolskoj, pokrenula je velike prosvjede
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Foto: Reuters
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Maricarmen Abascal koju su u rujnu na nosilima iznijeli iz stana u kojem je živjela više od 70 godina, preminula je nakon što nije mogla plaćati povećanu najamninu...

Maricarmen Abascal (87) čija je deložacija izazvala prosvjede diljem Španjolske i snažnu političku raspravu o stambenoj krizi, preminula je, objavio je Sindikat stanara Madrida, prenosi BBC.

Abascal je u rujnu prisilno izbačena iz svog stana, u kojem je živjela više od 70 godina, nakon što više nije mogla plaćati povećanu najamninu. Iz stana su je iznijeli na nosilima, a nakon deložacije završila je u bolnici.

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Umrla španjolska umirovljenica čije je deložiranje izazvalo prosvjede diljem zemlje VIDEO
Umrla španjolska umirovljenica čije je deložiranje izazvalo prosvjede diljem zemlje | Video: 24sata/Reuters

- Sa žaljenjem objavljujemo da je Maricarmen danas preminula - objavio je Madridski sindikat stanara.

Sindikat je njezin slučaj opisao kao "prekretnicu u povijesti ove zemlje".

DELOŽACIJA STARICE Masovni prosvjedi u Španjolskoj zbog stambene krize. Šatori diljem zemlje. Pada Vlada?
Masovni prosvjedi u Španjolskoj zbog stambene krize. Šatori diljem zemlje. Pada Vlada?

Deložacija 87-godišnjakinje izazvala je ogorčenje javnosti i postala jedan od simbola sve dublje stambene krize u Španjolskoj. Njezin slučaj potaknuo je prosvjede i otvorio pitanje položaja starijih i drugih ranjivih skupina koje zbog rasta najamnina više ne mogu priuštiti stanovanje u svojim domovima.

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Komentari 2
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