Maricarmen Abascal koju su u rujnu na nosilima iznijeli iz stana u kojem je živjela više od 70 godina, preminula je nakon što nije mogla plaćati povećanu najamninu...
VIDEO Umrla je starica koju su izbacili iz doma u Španjolskoj, pokrenula je velike prosvjede
Maricarmen Abascal (87) čija je deložacija izazvala prosvjede diljem Španjolske i snažnu političku raspravu o stambenoj krizi, preminula je, objavio je Sindikat stanara Madrida, prenosi BBC.
Abascal je u rujnu prisilno izbačena iz svog stana, u kojem je živjela više od 70 godina, nakon što više nije mogla plaćati povećanu najamninu. Iz stana su je iznijeli na nosilima, a nakon deložacije završila je u bolnici.
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- Sa žaljenjem objavljujemo da je Maricarmen danas preminula - objavio je Madridski sindikat stanara.
Sindikat je njezin slučaj opisao kao "prekretnicu u povijesti ove zemlje".
Deložacija 87-godišnjakinje izazvala je ogorčenje javnosti i postala jedan od simbola sve dublje stambene krize u Španjolskoj. Njezin slučaj potaknuo je prosvjede i otvorio pitanje položaja starijih i drugih ranjivih skupina koje zbog rasta najamnina više ne mogu priuštiti stanovanje u svojim domovima.
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