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MEĐUNARODNI KAZNENI SUD

UN potvrdio smrt osuđenog ratnog zločinca: Umro je u Haagu, pokrenuta je istraga!

Piše HINA,
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UN potvrdio smrt osuđenog ratnog zločinca: Umro je u Haagu, pokrenuta je istraga!
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Foto: Reuters/Pool
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U priopćenju iz sjedišta MICT-a u Den Haagu stoji kako je Mladić tamo preminuo tijekom dana dok je bio hospitaliziran...

Mehanizam za međunarodne kaznene sudove Ujedinjenih naroda (MICT) potvrdio je u četvrtak poslije podne smrt osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića uz najavu kako će o svemu biti provedena istraga kakva je predviđena u ovakvim slučajevima. U priopćenju iz sjedišta MICT-a u Den Haagu stoji kako je Mladić tamo preminuo tijekom dana dok je bio hospitaliziran. Liječnik pritvorske jedinice Ujedinjenih naroda (UNDU) odmah je obaviješten, a nizozemske vlasti započele su standardne postupke i istrage propisane nizozemskim nacionalnim zakonom.

Koristeći svoje ovlasti sukladno statutu MICT-a i pravilima pritvora, predsjednica Mehanizma, sutkinja Graciela Gatti Santana, naredila je potpunu istragu o okolnostima Mladićeve smrti zaduživši za to suca Iaina Bonomyja.

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Podsjećaju kako je Mladić, bivši zapovjednik glavnog stožera snaga bosanskih Srba, uhićen 26. svibnja 2011. i ubrzo nakon toga prebačen u Den Haag odnosno u pritvor Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY). 

Dana 22. studenog 2017. sudsko vijeće ICTY-a proglasilo ga je krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osuđen je na doživotni zatvor.

Žalbeno vijeće MICT-a potvrdilo je 8. lipnja 2021. njegove osude i kaznu.

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Iz MICT-a su za petak najavili i posebnu konferenciju za novinare o ovom slučaju.

U prosincu 2010. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju 1966 kojom se uspostavlja Mehanizam za nastavak nadležnosti, prava i obveza te za obavljanje bitnih funkcija Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (MKSR) i ICTY-a.

Mehanizam je započeo s radom 1. srpnja 2012. u Arushi i 1. srpnja 2013. u Den Haagu. Tijekom prvih godina, Mehanizam je djelovao uz MKSR i ICTY a nakon zatvaranja tih sudova Mehanizam je nastavio svoj rad kao samostalna institucija.

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