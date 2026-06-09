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na Zapadnoj obali

UN: Raste nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima

Piše HINA,
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UN: Raste nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima
Foto: Stringer

Nasilje izraelskih doseljenika nad palestinskim civilima na Zapadnoj obali nastavlja eskalirati, pokazuje izvješće koje je u utorak objavila Neovisna međunarodna istražna komisija UN-a

Prošle godine doseljenici su ubili najmanje sedam Palestinaca i ozlijedili 832 drugih, što znači da se broj žrtava više nego udvostručio u usporedbi s 2024. godinom, prema izvješću koje je predstavljeno Vijeću UN-a za ljudska prava. U srpnju 2025. doseljenici - u pratnji izraelskih vojnika - napali su Palestince dok su obrađivali svoja polja. Jednog poljoprivrednika doseljenici su ubili hicem u glavu, a drugoga su pretukli nasmrt. "Ovaj trend nastavlja se i 2026. godine s napadima koji se izvode svakodnevno", objavio je UN.

Prema izvješću, izraelske vlasti omogućile su ove napade financijskom i vojnom potporom. Izraelske pravosudne i agencije za provođenje zakona desetljećima su odobravale nekažnjivost za nasilje doseljenika.

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"Nemilosrdni, svakodnevni napadi izraelskih doseljenika na Palestince su nepodnošljivi i moraju prestati. Izrael mora prestati podržavati ovo nasilje i osigurati da njegove sigurnosne snage štite palestinsko civilno stanovništvo", rekao je predsjednik UN-ove komisije Srinivasan Muralidhar.

"Međunarodna zajednica mora izvršiti usklađeni pritisak na Izrael da ispuni svoje obveze prema međunarodnom pravu i da poduzme hitne odlučne mjere za demontiranje naselja i ispostava te jednom zauvijek okonča nasilje doseljenika", dodao je.

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Izrael redovito odbacuje kritike postupaka doseljenika protiv Palestinaca na Zapadnoj obali kao neutemeljene.

Od masakra Hamasa na jugu Izraela 7. listopada 2023. i rata u Gazi, nasilje radikalnih doseljenika nad Palestincima i njihovom imovinom znatno se povećalo.

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