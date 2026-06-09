UN: Raste nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima

Prošle godine doseljenici su ubili najmanje sedam Palestinaca i ozlijedili 832 drugih, što znači da se broj žrtava više nego udvostručio u usporedbi s 2024. godinom, prema izvješću koje je predstavljeno Vijeću UN-a za ljudska prava. U srpnju 2025. doseljenici - u pratnji izraelskih vojnika - napali su Palestince dok su obrađivali svoja polja. Jednog poljoprivrednika doseljenici su ubili hicem u glavu, a drugoga su pretukli nasmrt. "Ovaj trend nastavlja se i 2026. godine s napadima koji se izvode svakodnevno", objavio je UN.

Prema izvješću, izraelske vlasti omogućile su ove napade financijskom i vojnom potporom. Izraelske pravosudne i agencije za provođenje zakona desetljećima su odobravale nekažnjivost za nasilje doseljenika.

UN poziva na jači međunarodni pritisak na Izrael

"Nemilosrdni, svakodnevni napadi izraelskih doseljenika na Palestince su nepodnošljivi i moraju prestati. Izrael mora prestati podržavati ovo nasilje i osigurati da njegove sigurnosne snage štite palestinsko civilno stanovništvo", rekao je predsjednik UN-ove komisije Srinivasan Muralidhar.

"Međunarodna zajednica mora izvršiti usklađeni pritisak na Izrael da ispuni svoje obveze prema međunarodnom pravu i da poduzme hitne odlučne mjere za demontiranje naselja i ispostava te jednom zauvijek okonča nasilje doseljenika", dodao je.

Izrael redovito odbacuje kritike postupaka doseljenika protiv Palestinaca na Zapadnoj obali kao neutemeljene.

Od masakra Hamasa na jugu Izraela 7. listopada 2023. i rata u Gazi, nasilje radikalnih doseljenika nad Palestincima i njihovom imovinom znatno se povećalo.