UN seli iz New Yorka: Zbog rezova SAD-a gotovo 400 zaposlenika odlazi u Europu

"Premještaj je dio kontinuiranog napora za prilagodbu promjenjivom financijskom i razvojnom okružju, jačanje partnerstava i maksimiziranje sposobnosti UNDP-a da podrži najugroženije ljude na svijetu", rekla je organizacija.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u zasebnom je priopćenju rekao da premještaj, koji će se provoditi tijekom dvije godine, pokazuje povjerenje u njemačku diplomaciju jer su "sustav UN-a i multilateralni principi pod pritiskom".

Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine smanjio američku inozemnu razvojnu pomoć za više od 80 posto u sklopu reforme vlade koju je predvodio milijarder Elon Musk.

UNDP je rekao da će gotovo 400 zaposlenika, što predstavlja "značajan udio radnih mjesta koja se trenutno nalaze u njegovu sjedištu", biti obuhvaćeno ovom odlukom, pri čemu će se oko 300 premjestiti u Bonn u Njemačkoj, a oko 100 u Madrid u Španjolskoj.

UN već ima 27 institucija i oko 1200 zaposlenika u Bonnu, navela je njemačka vlada u svojoj izjavi.