Zbog Grenlanda

Analitičari: Europske tvrtke su opet na Trumpovu nišanu

HINA
Čitanje članka: 3 min
Jonathan Ernst

U nedjelju su veleposlanici Europske unije postigli široki dogovor o intenziviranju napora kako bi se Trumpa odvratilo od uvođenja tih carina, a pripremili su i paket odmazde ako se carine nastave, rekli su diplomati EU-a

Dok se europske tvrtke navikavaju na prošlogodišnje carinske sporazume sa Sjedinjenim Državama koje je EU teško izborila, predsjednik Donald Trump ponovno ih je stavio na metu novom eksplozivnom prijetnjom uvođenjem carina državama koje se protive njegovu planiranom preuzimanju Grenlanda.

Trump je u subotu rekao da će od 1. veljače uvesti dodatne carine na robu uvezenu iz članica EU-a Danske, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske i Finske, zajedno s Velikom Britanijom i Norveškom koje nisu članice, sve dok se SAD-u ne dopusti da kupi Grenland. Korak je to koji su glavne države EU-a osudile kao ucjenu.

U nedjelju su veleposlanici Europske unije postigli široki dogovor o intenziviranju napora kako bi se Trumpa odvratilo od uvođenja tih carina, a pripremili su i paket odmazde ako se carine nastave, rekli su diplomati EU-a.

Taj šokantan potez potresao je industriju i odjeknuo diljem tržišta zbog bojazni od povratka nestabilnosti prošlogodišnjeg trgovinskog rata, koji je ublažen tek carinskim sporazumima postignutim sredinom godine.

„Ovaj najnoviji spor pojačao je zabrinutost zbog mogućnosti raspada NATO saveza i izmjena prošlogodišnjih trgovinskih sporazuma s nekoliko europskih zemalja“, rekao je Tony Sycamore, tržišni analitičar tvrtke IG sa sjedištem u Sydneyu.

Moguća obnova trgovinskog rata

U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da će sljedećeg mjeseca stupiti na snagu dodatne uvozne carine od 10% na robu iz navedenih europskih zemalja, a sve su one već podložne carinama između 10% i 15% koje je američki predsjednik uveo prošle godine.

Skupina 27 zemalja, koja je 2024. godine imala procijenjenih 1,5 bilijuna dolara trgovine robom i uslugama s SAD-om, čini se da će se uzvratiti. Europa ima velike proizvođače automobila u Njemačkoj, proizvođače lijekova u Danskoj i Irskoj te tvrtke za potrošačku i luksuznu robu od Italije do Francuske.

Čelnici EU-a trebali bi u četvrtak na hitnom samitu u Bruxellesu raspravljati o opcijama, uključujući paket carina na američki uvoz vrijedan 93 milijarde eura koji bi automatski mogao stupiti na snagu 6. veljače nakon šestomjesečne pauze.

Drugi je dosad nikad korišteni "Instrument protiv prisile" (ACI), koji bi mogao ograničiti pristup javnim natječajima, ulaganjima i bankarskim aktivnostima ili ograničiti trgovinu uslugama, gdje je SAD s EU-om u suficitu.

Analitičari su rekli da je ključno pitanje kako će Europa odgovoriti - "klasičnim" trgovinskim ratom i uzvraćanjem carinama, ili strožim pristupom.

„Najvjerojatniji put je povratak trgovinskom ratu koji je stavljen na čekanje sporazumima na visokoj razini između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a ljeti“, rekao je Carsten Nickel, zamjenik direktora istraživanja u londonskoj konzultantskoj tvrtki Teneo.

Trgovanje s "manje problematičnima"

Direktor njemačkog proizvođača podmornica TKMS-a, Oliver Burkhard, rekao je da je prijetnja s Grenlandom možda poticaj koji je Europi bio potreban da pooštri svoj pristup i usredotoči se na razvoj vlastitih zajedničkih programa kako bi bila neovisnija od SAD-a.

„Vjerojatno je potrebno... primiti ovakav udarac da shvatimo da ćemo se u budućnosti možda morati drugačije prilagoditi“, rekao je za Reuters.

Sussannah Streeter, glavna investicijska voditeljica strategija u tvrtki Wealth Club, rekla je da ova nova prijetnja stvara "još jedan sloj" složenosti za tvrtke koje se bore s već "kaotičnim" američkim tržištem. Tvrtkama je ostalo malo kapaciteta za apsorbiranje novih carina, dodala je.

„Trgovinski rat stvara samo gubitnike“, rekao je Christophe Aufrere, direktor francuskog udruženja automobilske industrije PFA.

A dužnosnik francuskog industrijskog udruženja koje predstavlja najveće tvrtke u zemlji dodao je da grenlandsko pitanje pretvara carine u „alat za politički pritisak“ i pozvao regiju da smanji svoju ovisnost o američkom tržištu.

Neil Shearing, glavni ekonomist grupe u Capital Economicsu, istaknuo je da neke zemlje EU-u, Španjolska, Italija i druge, nisu na popisu carina, što bi vjerojatno dovelo do „preusmjeravanja“ trgovine unutar bloka slobodne trgovine Europske unije kako bi se izbjegli porezi.

Analitičari su dodali da bi nove carine, budu li uvedene, vjerojatno naštetile Trumpu. One bi podigle američke cijene i dovele do prevelikih troškova i prije nego što carine stupe na snagu, a istovremeno bi potaknule tvrtke da traže nova tržišta.

„Za Europu je ovo velika geopolitička glavobolja i umjereno velik ekonomski problem. Ali to bi se moglo i obiti o glavu Trumpu“, rekao je Holger Schmieding, glavni ekonomist Berenberga sa sjedištem u Londonu.

„Logika i dalje ukazuje na ishod koji poštuje pravo Grenlanda na samoodređenje, jača sigurnost na Arktiku za NATO u cjelini i uglavnom izbjegava ekonomsku štetu za Europu i SAD“, zaključuje.

