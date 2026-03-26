Obavijesti

News

Komentari 0
HRVATSKA SUZDRŽANA

UN usvojio rezoluciju: Trgovina robljem proglašena 'najtežim zločinom protiv čovječnosti'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Afolabi Sotunde

Opća skupština Ujedinjenih naroda velikom većinom podržala dokument kojim se traži i povrat kulturnih artefakata, dio država bio protiv ili suzdržan

Opća skupština Ujedinjenih naroda klasificirala je transatlantsku trgovinu robljem kao "najteži zločin protiv čovječnosti" u usvojenoj rezoluciji koja također poziva na povratak kulturnih artefakata u njihove zemlje podrijetla. Rezoluciju je predložila Gana, a podržale su je 123 zemlje. Izrael, Sjedinjene Američke Države i Argentina glasali su protiv. Rezolucije Opće skupštine UN-a nisu pravno obvezujuće. U rezoluciji se navodi da se porobljavanje Afrikanaca i transatlantska trgovina robljem trebaju smatrati "najtežim zločinom protiv čovječanstva" zbog razmjera, trajanja, sistemske naravi, brutalnosti i trajnih posljedica zločina, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Američki predstavnik kritizirao je rezoluciju, poručivši da Ujedinjeni narodi nisu osnovani za promicanje specifičnih programa ili kako je opisao - specijalizirane međunarodne obljetnice.

U PAR MJESECI UN: Dronovi su ubili više od 500 civila u Sudanu!
UN: Dronovi su ubili više od 500 civila u Sudanu!

Hrvatska se priključila većem broju europskih zemalja koje su bile suzdržane.

Glasanje se poklopilo s Međunarodnim danom sjećanja na žrtve ropstva i transatlantske trgovine robljem.

Između 16. i 19. stoljeća, europski kolonijalisti porobili su milijune Afrikanaca i deportirali ih u Ameriku i Karibe, a mnogi su umrli tijekom putovanja.

POGINULO PREKO 190 DJECE UN: Gotovo 100.000 ljudi raseljeno u Libanonu, regiji prijeti velika humanitarna kriza
UN: Gotovo 100.000 ljudi raseljeno u Libanonu, regiji prijeti velika humanitarna kriza

Velika Britanija ukinula je trgovinu robljem 1807., a ropstvo je službeno zabranjeno u Sjedinjenim Državama 1865.

Ujedinjeni narodi zabranili su ropstvo diljem svijeta usvajanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu
KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama
POLICIJA ISTRAŽUJE

KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama

Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikad bila Torcida Zagreb, čuje se na šokantnoj snimci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026