UN usvojio rezoluciju: Trgovina robljem proglašena 'najtežim zločinom protiv čovječnosti'

Opća skupština Ujedinjenih naroda klasificirala je transatlantsku trgovinu robljem kao "najteži zločin protiv čovječnosti" u usvojenoj rezoluciji koja također poziva na povratak kulturnih artefakata u njihove zemlje podrijetla. Rezoluciju je predložila Gana, a podržale su je 123 zemlje. Izrael, Sjedinjene Američke Države i Argentina glasali su protiv. Rezolucije Opće skupštine UN-a nisu pravno obvezujuće. U rezoluciji se navodi da se porobljavanje Afrikanaca i transatlantska trgovina robljem trebaju smatrati "najtežim zločinom protiv čovječanstva" zbog razmjera, trajanja, sistemske naravi, brutalnosti i trajnih posljedica zločina, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Američki predstavnik kritizirao je rezoluciju, poručivši da Ujedinjeni narodi nisu osnovani za promicanje specifičnih programa ili kako je opisao - specijalizirane međunarodne obljetnice.

Hrvatska se priključila većem broju europskih zemalja koje su bile suzdržane.

Glasanje se poklopilo s Međunarodnim danom sjećanja na žrtve ropstva i transatlantske trgovine robljem.

Između 16. i 19. stoljeća, europski kolonijalisti porobili su milijune Afrikanaca i deportirali ih u Ameriku i Karibe, a mnogi su umrli tijekom putovanja.

Velika Britanija ukinula je trgovinu robljem 1807., a ropstvo je službeno zabranjeno u Sjedinjenim Državama 1865.

Ujedinjeni narodi zabranili su ropstvo diljem svijeta usvajanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine.