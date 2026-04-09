'NASILJE NA IZBORIMA'

UN zabrinut za Srbiju: 'Ozbiljno sužavanje građanskog prostora'

Piše HINA,
Foto: Jovana Kulasevic/ATAImages

Volker Türk pozvao vlasti na zaštitu slobode medija i okupljanja te istragu izbornih nepravilnosti i nasilja

Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHR) Volker Türk istaknuo je u četvrtak u Ženevi duboku zabrinutost zbog rastućeg sužavanja građanskog prostora u Srbiji i nedavnog nasilja tijekom lokalnih izbora krajem ožujka, pozivajući vlasti da osiguraju prava na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja i da održe slobodu medija. Sve veća ograničenja građanskog prostora u Srbiji, obilježena kontinuiranim napadima na kritičke glasove, ograničenjima slobode medija i širim ograničenjima demokratskog izražavanja, veoma su zabrinjavajuća, navedeno je u priopćenju objavljenom na mrežnoj stranici UNHR-a. Türk je ukazao da "izvješća o rastućem nasilju, zastrašivanju birača i proceduralnim nepravilnostima, uključujući policijske racije na prostorije oporbe tijekom nedavnih lokalnih izbora, pokreću ozbiljna pitanja o integritetu i klimi izbornog procesa".

Türk konstatira i da "kontinuirano ciljanje novinara i rastući pritisak na neovisne medije također ukazuju na šire pogoršanje medijskog okruženja".

On je pozvao srbijanske vlasti "da osiguraju prava na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja i da održe slobodu medija".

"Potrebno je poduzeti konkretne korake kako bi se obnovilo povjerenje javnosti u institucije i vladavinu prava osiguravanjem transparentnih, blagovremenih i nepristranih istraga o navodnim kršenjima ljudskih prava i odgovornosti za svaku nepravilnost", istaknuo je u priopćenju šef UNHR-a.

Srbijanski predsjednik i član Predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na nedavnim izborima u 10 lokalnih uprava, koje su pratile brojne napetosti, nasilje i tučnjave, proglasio je pobjedu svoje stranke.

I domaći i međunarodni promatrači izvijestili su da su svjedočili nasilju ispred biračkih mjesta i ukazali na brojne nepravilnosti tijekom izbora. Na to su napose ukazivali promatrači koji su pratili izbore u ime studentskog pokreta koji je u svih 10 općina imao svoje liste kandidata za vijećnike.

Istodobno, vlast je političke suparnike optuživala za nasilje. 

Izbori 29. ožujka u 10 općina bili su ujedno i test provjere potpore koju imaju Vučić i SNS nakon više od godinu dana masovnih protivladinih i antikorupcijskih prosvjeda koje je prdvodio studentski pokret.

