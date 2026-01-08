Novi izraelski napadi u Gazi: Četvero mrtvih, krhko primirje

Izraelske snage ubile su najmanje četvero Palestinaca u dvama napadima u Pojasu Gaze u četvrtak, nekoliko sati nakon što je vojska rekla da je pogodila mjesto odakle su militanti neuspješno pokušali izvesti raketni napad, što predstavlja novu prijetnju za krhko primirje.

Bolničari su kazali da je u izraelskom zračnom napadu poginulo najmanje troje ljudi te da je još troje, uključujući djecu, ozlijeđeno u šatoru u zapadnom dijelu Han Junisa na jugu priobalne enklave. U drugom napadu je poginula jedna osoba istočno od grada, blizu područja na kojem djeluju izraelske snage.

Izrael nije komentirao izvješća o poginulima.

Vojska je ranije rekla da je pogodila mjesto odakle je lansiran projektil koji nije uspio doći do izraelskog teritorija. Izrael je optužio Hamas da je dva put u posljednja 24 sata prekršio primirje. Izvor iz palestinske militantne skupine je za Reuters rekao da organizacija provjerava te navode.

Primirje dogovoreno u listopadu nije se pomaklo dalje od prve faze, u sklopu koje su zaustavljene veće borbe, Izrael se djelomično povukao iz Gaze, a borci Hamasa su oslobodili žive taoce te vratili posmrtne ostatke drugih u zamjenu za pritvorene Palestince.

Prema narednim fazama koje tek trebaju biti dogovorene, plan američkog predsjednika Donalda Trumpa predviđa Hamasovo razoružanje, dodatno izraelsko povlačenje i novu upravu koja će uz podršku međunarodne zajednice biti zadužena za obnovu Gaze.

No, dosad nije ostvaren veći napredak prema tim koracima. Preko 400 Palestinaca i troje izraelskih vojnika je ubijeno otkako je prekid vatre stupio na snagu, a gotovo svi stanovnici Gaze, njih preko dva milijuna, sada žive u privremenim skloništima ili oštećenim zgradama u malom dijelu teritorija odakle su se izraelski vojnici povukli, a gdje je Hamas ponovo uspostavio kontrolu.

Izrael čeka predaju posljednjeg beživotnog tijela prema prvoj fazi primirja. Izraelski dužnosnik blizak premijeru Benjaminu Netanyahuu je rekao da Izrael neće prijeći u iduću fazu dok Hamas ne vrati posmrtne ostatke posljednjeg izraelskog taoca koji su i dalje u Gazi.

Izrael još uvijek nije otvorio granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta, što je također uvjet u sklopu plana koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, već govori da će to učiniti tek kada primi posmrtne ostatke.

Krhko primirje

Izrael i Hamas se međusobno optužuju za kršenja sporazuma o prekidu vatre te su i dalje daleko od dogovora o koracima potrebnima za iduću fazu sporazuma.

Izrael nastavlja izvoditi zračne napade i vojne operacije diljem Gaze. Izraelska vojska kaže da na bilo kakve pokušaje militantnih skupina u Gazi da napadnu Izrael gleda "s najvećom ozbiljnošću".

Dužnosnik Hamas je za Reuters u četvrtak rekao da je skupina od listopada zabilježila preko 1100 slučajeva izraelskog kršenja primirja te je pozvala posrednike da interveniraju. Primjeri uključuju ubojstva, ozljede, topničke i zračne napade, uništavanje kuća i zadržavanje osoba, kazao je.

Hamas se odbio razoružati te ponovo uspostavlja svoju kontrolu u enklavi. Izrael je rekao da će nastaviti s vojnim djelovanjem ako se Hamas ne razoruža mirnim putem.

Militanti predvođeni Hamasom su ubili oko 1200 i oteli 251 osobu u svom upadu na jug Izraela 7. listopada 2023., prema izraelskim brojkama. Preko 71.000 Palestinaca je otad ubijeno u izraelskoj ofenzivi na Gazu, prema ministarstvu zdravstva priobalne enklave.