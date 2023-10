Uoči glasanja vjetar rastvorio prozor: 'Eto, dokaz da treba politički provjetriti Sabor'

Premijer je uoči svog izvještaja pozivao da pogledamo brojke koje bi navodno trebale govoriti o tome da je Hrvatska u sedam godina njegovih mandata napredovala. Pogledali smo ih i nisu takve kakve ih on predstavlja, poručila je Sandra Benčić, predsjednica Kluba Možemo, tražeći stanku prije glasanja o izvješću Andreja Plenkovića o stanju nacije, onog koje je mrtvo-hladno čitao uz zaglušujuću buku oporbe koja je sat vremena,, cijelo vrijeme njegova govora, lupala pločicama po klupama bijesna na vladajuće kršenje Poslovnika i ignoriranje prava zastupnika.

Benčić je Plenkovićeve brojke pobila svojim istraživanjem statističkih podataka od 2016. godine

- Premijer govori da postoje dvije Hrvatske. Inzistiranje na takvim podjelama u demokratskom društvu je apsolutno neprihvatljivo, uzrokuje govor mržnje i danas poručujemo ovdje da smo svi jedna Hrvatska i da trebamo lidere koji žive u njoj, a ne u nekoj drugoj zemlji - naglasila je.

Dvije Hrvatske o kojoj Plenković govori su - jedna koja živi i radi, u kojoj njegove šarene laži nisu istina i druga koja egzistira u njegovoj glavi, kazao je i Šef SDP-a Peđa Grbin.

- Ne možete u ovom Domu silovati proceduru i misliti da će vam to proći. Reagirat ćemo svaki put kao u utorak, a po potrebi i žešće - poručio je komentirajući kaotičan dan u sabornici.

'Zaista imamo dvije Hrvatske'

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček, kojem potpredsjednik Sabora Željko Reiner nije dopustio tog dana stanku već je jednostavno riječ prepustio premijeru, naglasio je kako u sedam godina Plenkovićeve vladavine imamo opustošenu zemlju, osiromašene građane i koruptivnu državu.

- Koristit ću Plenkovićeve riječi - imamo doista dvije Hrvatske. Jednu u Slavoniji koja udiše nekvalitetan zrak i drugu u vidu Vlade koja ne želi proglasiti ekološku katastrofu, imamo jednu u kojoj se ubijaju svinje i čija je egzistencija uništena i drugu u vidu ministra Grlić Radmana koja se na tome bogati, imamo jednu Hrvatsku koja živi uz granicu i osjeća se nesigurno zbog navale migranata i drugu koja smatra da je to normalno i da smo mi dio velike EU... - istaknuo je.

Katarina Peović, zastupnica Radničke fronte, također je zatražila stanku.

- Nismo imali potrebu slušati izvješće i sasvim smo ispravno reagirali na kršenja niza stavaka Poslovnika i lupali po klupama zato što smo sve to već viša puta čuli. To je onaj šalabahter koji nam čita ovdje, ne samo premijer, već i pozicijski zastupnici koji automatizirano čitaju podatke kao što su najniža nezaposlenost, rast zaposlenosti, bez da nam kažu da je rast zaposlenosti posljedica ogromnog iseljavanja Hrvata. Imamo jednu od najnižih minimalnih plaća, skoro je pola manja od slovenske, a troškovi su tamo niži nego u Hrvatskoj... - kazala je.

'U svakoj normalnoj zemlji bilo bi nezamislivo da premijer govori u Parlamentu u situaciji kada na to nema pravo'

Dalija Orešković je u ime Kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, ponovno se obrušila na Reinera i vladajuće zbog kršenja Poslovnika tog utorka.

- U svakoj normalnoj demokratskoj zemlji bilo bi nezamislivo da premijer govori u Parlamentu u situaciji kada na to nema pravo. A ako bi si premijer slučajno zamislio da može uzurpirati govornicu, bio bi to prvorazredni skandal. Svi oni koji pronalaze ijednu riječ opravdanja za Plenkovića i HDZ u ovoj situaciji, brane sustav u kojem je sila jednog čovjeka iznad Ustava i zakona. A, dragi građani, to vam se zove diktatura - naglasila je istaknuvši kako o ovom izvješću ne bi ni trebali glasati jer nije bilo prava da se taj govor uopće u Saboru i čuje.

- Moram pohvaliti vladajuće zbog jednog predizbornog obećanja koje je ispunjeno, a to je Schengen koja je odlična stvar za građane i poduzetnike. No, na koncu je ta jedna izvrsna stvar suspendirana osam mjeseci nakon stupanja na snagu zbog toga što mi, nažalost, ne znamo štiti svoje granice. I dalje je misterij zašto nismo prihvatili pomoć EU za zaštitu granica - poručio je Dario Zurovec u ime Kluba Fokusa i Reformista.

Domovinski pokret je, također, protiv ovog izvješća o radu Vlade.

- Svi mi puno možemo naučiti od izbornika Zlatka Dalića, nakon dva poraza bez problema je prihvatio odgovornost, nažalost, tu rečenicu se u visokoj politici se nikad ne može čuti - kazao je Stephen Nikola Bartulica nabrojavši visoku inflaciju, kašnjenje s natječajima za EU fondove, propusnu granicu kao neke od krimena ove Vlade.

- Građani su se još jednom zgrozili onime što vide i čuju u Saboru, a demokraciju se još jednom pokušalo podčiniti autokraciji. U uređenim društvima Sabor je iznad Vlade. I umjesto da budem ponosan na to gdje i što radim, bilo me sram - rekao je IDS-ov Emil Daus naglasivši kako se Vlada ovih sedam godina neuspješno bori protiv korupcije, nije provela strukturne reforme te nisu proveli ni ni decentralizaciju države.

Uoči glasanja vjetar rastvorio prozor: 'Dokaz da treba politički provjetriti Sabor'

Taman kad je krenuo govoriti Mostov Nino Raspudić, jak vjetar uzrokovao je lupanje prozora u sabornici.

- Evo i ovaj simbolički aspekt govori kako je potrebno doista provjetriti ovaj Sabor, politički ga provjetriti - poručio je naglasivši kako njih više od neuspjeha Plenkovićeve vlade brinu njegovi uspjesi.

- Uspjeh uvođenja eura posljedica je fanatizma gdje se u situaciji najvećeg inflatornog udara zadnjeg desetljeća srlja u euro pa smo dobili dodatnu inflaciju, oko Schengena ne treba trošiti riječi, granica nam je propusna toliko da Italija i Slovenija dokidaju Schengen, u Srbiji imamo obračun migranata, nabava aviona je zakasnila i po prvi put hrvatsko nebo nećemo mi kontrolirati nego će najmanje godinu dana suverenitet imati Talijani i Mađari, ni riječi se nije osvrnuo na korona krizu... - poručio je.

Jandroković je odobrio stanku, a potom su izglasali izvješće sa 77 ruku vladajući. 48 zastupnika glasalo je protiv.

Na dnevnom redu i glasanje o rebalansu proračuna

Prije glasanja o rebalansu proračuna stanku je zatražio zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković.

- Može premijer govoriti što želi i govoriti da Vlada radi dobar posao, no proračun je identifikacijska kartica politike svake Vlade. Proračun je taj koji pokazuje što se radi, kako se vodi država, a ovaj rebalans nam kaže da se proračun puni više nego ikad, no koja je dodana vrijednost tog punjenja? Vidimo li ijednu sustavu reformu ili barem namjeru iste, stvaranje dodane vrijednosti za naše građane? Nažalost, ne. Skoro milijun građana živi na rubu siromaštva ili ispod, ne štitimo ni njihovo zdravlje jer nam je sustav zdravstva u kolapsu, a za sanaciju odlagališta izdvojit ćemo 35 milijuna manje. U proračunu se vidi ideja kako pomoći niti zelenoj tranziciji niti smanjenju misija, a posebno me žalosti odbijanje i mog amandmana za sanaciju posljedica ekološke katastrofe u Osijeku - poručio je.

Vladajući su sve oporbene amandmane odbili, a i rebalans je naposljetku izglasan samo njihovim glasovima.

Možemo je uputio i dva zaključka kojima bi se zadužila Vlada da posredstvom Fonda za zaštitu okolišta osigura sredstva za 2024. za sanaciju nelegalnih odlagališta otpada i da do 15. prosinca donese indeks razvijenosti lokalnih jedinica, no oba su vladajući odbili.

Sa 105 glasova za, jednoglasno, su izglasali Zakon o povlasticama u prometu. Isto tako jednoglasno usvojen je i Zakon o mjerama ograničavanja. Osnivanje istražnog povjerenstva o radu Stožera za vrijeme trajanja Covida vladajući su odbili.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na kraju je najavio stanku u radu Sabora idućeg tjedna povodom blagdana Svih svetih. U klupe se vraćaju 8. studenog.