Upaljeni meteoalarmi! Kiša i grmljavina u cijeloj Hrvatskoj

Hrvatsku u nedjelju očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, bit će umjereno do pretežno oblačno, a povremena kiša moguća je u većini krajeva, ponegdje i obilnija. Posebno se izraženiji pljuskovi s grmljavinom očekuju na Jadranu i u njegovoj neposrednoj blizini, gdje lokalno mogu biti vrlo intenzivni.

Foto: DHMZ





Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni, ali navečer može povremeno biti i jak, dok će još ujutro puhati jugozapadni vjetar. Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, koji će tijekom dana okretati na zapadni i sjeverozapadni smjer. Pred kraj dana na sjevernom Jadranu očekuje se jačanje bure, koja može donijeti i olujne udare.



Temperature zraka bit će niže nego proteklih dana. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti očekuje se između 10 i 15 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti nešto toplije, s vrijednostima između 17 i 21 °C.





U Zagrebu će prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Vjetar će biti slab, ali poslijepodne i navečer može pojačati na umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni. Najviša temperatura u glavnom gradu bit će između 11 i 13 °C, dok će u okolnim gorjima biti još svježije, oko 7 °C.



Građanima se savjetuje oprez zbog moguće obilnije kiše i jakog vjetra, osobito na Jadranu gdje je mogućnost izraženih pljuskova i pojačane bure. Pratite ažurirane prognoze i prilagodite planove vremenskim uvjetima!

Jutros vozače diljem Hrvatske očekuju otežani uvjeti na cestama. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a na cestama u unutrašnjosti vidljivost je ponegdje smanjena zbog magle. Upozorava se i na povećanu opasnost od odrona, osobito u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).





Na brojnim dionicama traju radovi, zbog čega se promet odvija usporeno, uz moguće kolone i kraće zastoje. Posebno izdvajamo:

- A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (radovi na Babića mostu, vozi se dvosmjerno)

- A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad (dvosmjerno, jednim kolnikom)

- A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Orehovica (dvosmjerno, jednim kolnikom na nekoliko dionica)

- Istarski ipsilon i više dionica Jadranske magistrale (DC8) kod Zadra, Splita i Cavtata



Zbog manifestacije "4. Međimurski Rally 2025" danas od 5:00 do 22:00 sati zatvorene su brojne lokalne ceste na području Međimurske županije. Također, zbog održavanja polumaratona u Makarskoj, Tučepima i Podgori, pojedine prometnice bit će zatvorene od 9:15 do 12:30 sati.





Na snazi su i potpune obustave prometa zbog radova na više državnih cesta (popis ključnih zatvorenih dionica: DC1 Velika Ves-Polje Krapinsko, DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC8 Šibenik, DC26 Dubrava-Čazma, DC28 Bjelovar, DC30 Sisak-Velika Gorica, DC38 Požega-Pleternica, DC44 Livade-Istarske toplice, DC46 Đakovo-Vinkovci, DC75 Novigrad-Poreč, DC114 Milna-Sutivan, DC214 Gunja, DC231 Samobor, DC512 Makarska-Ravča, DC546 Stojdraga-Krašić).



Vozačima se savjetuje dodatan oprez, poštivanje privremene prometne signalizacije i strpljenje u zonama radova. Prije puta provjerite stanje na cestama putem službenih kanala Hrvatskog autokluba. Sretan i siguran put!