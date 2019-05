Upozorenje vozačima u Zadru: Ove ulice su danas zatvorene!

OD 09.15 DO 14 SATI

Liburnska obala - Narodnog lista promet će u potpunosti biti prekinut za sva vozila

OD 11.45 DO 14 SATI

Liburnska obala - O.K. Tomislava

OD 12 DO 14 SATI

Zrinsko-Fankopanska - Put Murvice - F. Tuđmana - A. Starčevića

OD 12.15 DO 14.15 SATI

ulica 4. GBR - 84. Bojne HV 'Termiti' do izlaza iz Zadra, promet u smjeru juga će u potpunosti biti zatvoren

U isto vrijeme, mole se vozači da u što manjoj mjeri koriste ulice, koje su ujedno obilazni pravci za kretanje vozila:

- F. Tuđmana

- V. Mačeka

- braće Miroslava i Janka Perica

- Franka Lisice

- Put Murvice

- II Zasjedanja ZAVNOH-a.

OD 11.30 DO 14 SATI

ulaz odnosno izlaz vozilima sa zadarskog poluotoka neće biti moguć preko križanja Jazine

OD 12.30 DO 14.30 SATI

zbog odvijanja utrke na dionici Jadranske magistrale (DC8) Bibinje - Sukošan - Sv. Petar - Turanj - Sv. F. i Jakov - Biograd - Pakoštane - Drage, do granice sa Šibensko-Kninskom županijom, promet će u potpunosti biti zatvoren za sva vozila i to po dionicama sukladno kretanju trkača. Utrka se nadalje kreće prema Šibeniku odnosno Primoštenu istom cestom, gdje će također biti obustavljen promet.

OD 12.30 DO 16 SATI

Cjelokupni promet državnom cestom od Zadra do Draga odnosno granicom sa Šibensko-kninskom županijom i nadalje u smjeru Primoštena će biti zabranjen u oba smjera i to po dionicama sukladno kretanju trkača.

Tema: Hrvatska