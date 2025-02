Uprava sigurnosti plovidbe: 'Sustav upravljanja sigurnošću Jadrolinije jako manjkav...'

Ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe pri Ministarstvu mora Siniša Orlić poručio je u ponedjeljak kako je istragom u slučaju pogibije troje mornara na brodu Lastovo zaključeno da sustav upravljanja sigurnošću Jadrolinije nije u cijelosti uspostavljen te je bio "jako, jako manjkav".

"U slučaju pomorskih nesreća koje za posljedicu imaju smrt, teške ozljede ili gubitak vozila, te nesreće se klasificiraju kao ozbiljne pomorske nesreće i u tim slučajevima se provode tri istrage koje provode DORH, Agencija za istraživanje nesreća u pomorskom prometu te ova o kojoj danas pričamo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture", pojasnio je Orlić.

Zbog kompleksnosti čitavog ovog slučaja, tragedije koja se dogodila i svih onih koji su direktno ili indirektno pogođeni ili će eventualno biti optuženi, istraga je potrajala nešto duže jer smo nekoliko puta provjeravali činjenice, naglasio je.

"Izvide su proveli ovlašteni djelatnici Uprave sigurnosti plovidbe i Lučke kapetanije Rijeka, a sastojali su se od inspekcijskog pregleda broda, saslušanja svjedoka posade broda i djelatnika u Upravi Jadrolinije, tražili smo kompletnu dokumentaciju sustava upravljanja sigurnošću kompanije Jadrolinija i broda Lastovo te došli do zaključka da sustav upravljanja sigurnošću Jadrolinije nije u cijelosti uspostavljen, održavan i provođen na način zahtjevan Uredbom Europske zajednice iz 2008. godine", poručio je.

Sukladno tome, dodao je, odlučeno je da se podignu prekršajne prijave protiv brodara (Jadrolinije), odgovorne osobe u kompaniji (predsjednik Uprave David Sopta) i odgovorne osobe na brodu (zapovjednik broda Lastovo). No, s time će se, naglasio je, pričekati do završetka istrage koju provodi DORH i za podizanje eventualne kaznene prijave za ista djela. "Jedno isključuje drugo za isto djelo", poručio je.

Dok Sopta tvrdi kako je kontrola ustanovila da je sustav sigurnosti funkcionirao, Orlić ističe da je sustav bio 'jako, jako manjkav'. "Za sustav upravljanja sigurnošću zadužen je isključivo brodar. Rade se periodični pregledi HRB-a, ali ako nešto niste odradili u kompaniji, ne možete svaliti krivnju na nekog drugog i reći 'OK, ako je to pregledao HRB, onda je sve u redu'. Dogodi se kod pregleda, koji su petogodišnji i jednogodišnji, da je sve u redu, a nakon dva dana se može neki sustav pokvariti, tako da to ne oslobađa kompaniju krivnje", kazao je.

Naš je zaključak da posada na brodu nije znala kako rampa funkcionira, naglasio je.

"Nisu imali nikakve karakteristike tog hidrauličnog motora. Netko je, prema izjavama koje su dali, znao da rampa može pasti kad se ugasi hidraulika, dok ih većina nije znala. A brodar je zadužen da ih s time upozna, oni su to morali znati i to je osnovna stvar zašto jedan dio prekršajne odgovornosti ide prema brodaru", pojasnio je.

Iz sindikata poručuju da zapovjednik broda ne može biti odgovoran, a Orlić kaže da je zapovjednik, prema sustavu upravljanja sigurnošću, odgovoran za sve.

Butković: Poginuli pomorci nisu odgovorni za nesreću

Potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je i kako će kao predsjednik Skupštine Jadrolinije zatražiti razrješenje predsjednika Uprave Sopte, a sjednicu je sazvao za 11. veljače.

"Želim zahvaliti svim časnim i stručnim djelatnicima Ministarstva, odnosno Lučke kapetanije, koji su od početka pa do kraja apsolutno neovisno proveli ovu istragu. Razmišljao sam o ostavci neposredno nakon te nesreće iz moralnih razloga, no ono što je prevagnulo da to ne učinim bila je dužnost i obveza koju sam osjećao prema obiteljima poginulih pomoraca i svih koji su direktno pogođeni ovom tragedijom da omogućim da se sazna istina kroz apsolutnu, to podcrtavam, neovisnu istragu", istaknuo je.

Najvažniji zaključak ove istrage, naglasio je, da poginuli pomorci nisu odgovorni za nesreću, čak naprotiv, dodao je, oni su nastradali zbog manjkavosti sustava upravljanja sigurnošću u tvrtki Jadrolinija.

"Utvrđena je i odgovornost zapovjednika broda, no ona se svodi na zapovjednu odgovornost, za sve što se dogodi na brodi, uvijek je, nažalost, odgovoran zapovjednik broda. U ime hrvatske države upućujem javnu ispriku i duboko žaljenje obiteljima poginulih pomoraca - vaši najmiliji obavljali su posao stručno, odgovorno i predano, ali su zbog nemara i odgovornosti nekih drugih ljudi, nažalost, nastradali", poručio je Butković.