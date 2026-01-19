Obavijesti

News

Komentari 1
TKO NE TREBA U ZAVOD

Upute HZMO-a za umirovljenike zbog poskupljenja dopunskog

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Upute HZMO-a za umirovljenike zbog poskupljenja dopunskog
S novom godinom značajno poskupljuje dopunsko zdravstveno osiguranje | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iz HZMO-a ističu da će se za umirovljenike koji premiju plaćaju obustavom iz mirovine korekcija iznosa, uključujući i naplatu razlike u cijeni, provesti automatski, temeljem razmjene podataka između HZMO-a i HZZO-a

Admiral

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je upute umirovljenicima da ne moraju osobno dolaziti u urede niti jednog zavoda vezano uz poskupljenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a ako im se premija naplaćuje automatski iz mirovine. 

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a poskupljuje od 1. veljače 62 posto, a nova cijena iznosit će 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje. Promjena će obuhvatiti sve osiguranike, uključujući i umirovljenike, neovisno o tome imaju li već važeću policu.

KREĆE ISPLATA Hrvatima idući tjedan 'sjeda' novac, HZMO objavio datum: Na popisu je 146.000 ljudi
Hrvatima idući tjedan 'sjeda' novac, HZMO objavio datum: Na popisu je 146.000 ljudi

Svi osiguranici bit će obvezni podmiriti razliku u cijeni premije, odnosno alikvotni dio, za razdoblje od 1. veljače do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća. Razlika će se iznimno obračunati u veljači, jer police imaju različite datume dospijeća, a odnosi se na dane od početka primjene nove cijene do dospijeća u tom mjesecu.

Iz HZMO-a ističu da će se za umirovljenike koji premiju plaćaju obustavom iz mirovine korekcija iznosa, uključujući i naplatu razlike u cijeni, provesti automatski, temeljem razmjene podataka između HZMO-a i HZZO-a. Stoga ne trebaju osobno dolaziti u urede HZZO-a, niti HZMO-a.

Umirovljenici u svakom trenutku mogu provjeriti stanje po polici putem internetske stranice HZZO-a. Do 31. siječnja saldo će biti iskazan prema dosadašnjoj cijeni od 9,29 eura mjesečno, dok će se od 1. veljače prikazivati prema novoj cijeni.

Umirovljenici koji nemaju pristup internetu ili e-mailu informacije mogu dobiti putem besplatnog info telefona 0800 7989 ili osobno u ispostavama i područnim uredima HZZO-a.

LOŠE VIJESTI ZA GRAĐANE Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati
Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati

Građani koji to žele mogu raskinuti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja bez penala, ali to moraju učiniti najkasnije do 31. siječnja. 

Dio umirovljenika i dalje ima pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna.

Od 1. siječnja pravo na besplatnu policu imaju samci s mjesečnim prihodima do 573,50 eura, dok u kućanstvima s više članova prihod po članu ne smije prelaziti 458,08 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026