PJENI, SE PJENI

UROTE OKO VUČKA Očajni srpski predsjednik o izborima: 'Jedva smo izbjegli ogromno zlo'

6
Na većini birališta tijekom lokalnih izbora u Srbiji došlo do incidenata i prosvjeda, intervenirala i policija | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Lokalni izbori održani su u nedjelju u deset općina u Srbiji. Prema prvim rezultatima, liste okupljene oko vladajuće stranke ostvarile su značajnu prednost u većini sredina

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se u nedjelju javnosti iz izbornog stožera i poručio kako su izbori održani u 'teškoj atmosferi'.

- Danas su održani izbori u deset lokalnih samouprava. Nadam se da će nakon večeras prestati hajka na sve koji drugačije misle. Jedva smo izbjegli ogromno zlo - izjavio je zapjenjeno Vučić i dodao kako su tijekom dana zabilježeni brojni pritisci i incidenti.

Posebno se osvrnuo na, kako tvrdi, nepravilnosti i ponašanje dijela političkih aktera i medija.

- Maltretirali su ljude, pojedini novinari upadali su u call-centre, iako je to osnova političkog djelovanja u svakoj civiliziranoj zemlji - rekao je Vučić.

Govoreći o političkoj atmosferi, upozorio je na opasnosti radikalizacije.

- Revolucionarne ideje često zamute razum mržnjom, pa ljudi više ne mogu razlikovati dobro od lošeg. Pred nama nisu laka vremena - rekao je on.

Na većini birališta tijekom lokalnih izbora u Srbiji došlo do incidenata i prosvjeda, intervenirala i policija | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Prema preliminarnim rezultatima, lista predvođena Vučićem ostvarila je pobjede u većini općina. U Aranđelovcu, na temelju više od 90 posto obrađenih biračkih mjesta, lista 'Naša porodica' osvojila je oko 53 posto glasova, dok je studentska lista dobila gotovo 45 posto.

Slična situacija zabilježena je i u Bajinoj Bašti, gdje je vladajuća lista osvojila više od 53 posto, dok je oporba ostala na nešto više od 41 posto glasova. U Boru je lista oko SNS-a osvojila oko 49 posto glasova, dok je studentska lista dobila nešto više od 40 posto.

Najuvjerljiviji rezultat ostvaren je u Kladovu, gdje je vladajuća opcija osvojila čak 72 posto glasova. Stabilne većine zabilježene su i u Knjaževcu (57 posto), Lučanima (više od 63 posto), Majdanpeku (više od 65 posto) i Sevojnu (oko 51 posto).

Najneizvjesnija utrka vodila se u Kuli, gdje je lista “Kula – naša porodica” osvojila nešto više od 50 posto glasova.

Vučić je u svom obraćanju iznio i niz optužbi na račun političkih protivnika, tvrdeći da su pojedini akteri pokušali manipulirati biračima.

- Pozivali su ljude predstavljajući se kao suradnici iz Predsjedništva i nagovarali ih da ne glasaju za našu listu. To nije samo nedozvoljeno, već i krajnje nepošteno - rekao je, dodajući kako očekuje reakciju nadležnih institucija.

Također je ustvrdio da su pritisci dolazili i izvan Srbije.

- Udarali su nas i iz Zagreba i iz regije. U Kuli je bilo više zagrebačkih tablica nego iz ostatka regije - rekao je on ozbiljno.

Podsjetimo, glasanje na izborima proteklo je uz brojne prijavljene nepravilnosti u većini mjesta, česte tučnjave i fizičke obračune, desetke ozlijeđenih građana, aktivista i novinara. Maskirani ljudi s fantomkama mlatili su sve koji su pokušali ukazati na nepravilnosti, dvostruke popise birača, sumnjivo iznošenje papira, listića i drugih stvari.

Najviše sukoba bilo je u Boru, na istoku Srbije, te u u Bajinoj Bašti na zapadu, i u vojvođanskom gradu Kula, gdje je uoči zatvaranja birališta kordon policije razdvajao pristaše SNS-a s jedne i oporbe i studenata s druge strane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

