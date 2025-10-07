Urušio se dio zgrade u Madridu, najmanje je četvero nestalih

Najmanje četiri građevinska radnika su nestala nakon što se u utorak djelomično urušila zgrada u središtu Madrida, potvrdile su gradske vlasti. Prema riječima zamjenice gradonačelnika Inme Sanz, među nestalima su tri muškarca i jedna žena, a prijavila ih je tvrtka koja je izvodila radove na obnovi objekta.

“Gornji su se katovi srušili prema dolje, pa govorimo o velikoj količini ruševina koje će trebati danima raščistiti, a ne samo nekoliko sati”, izjavila je Sanz novinarima.

Policija i vatrogasci pretražuju ruševine pomoću dronova i pasa tragača, u potrazi za nestalima unutar petokatnice koja se nalazi u blizini madridske opere i kraljevske palače.

Prema navodima hitnih službi, dvije su osobe lakše ozlijeđene, dok je treća prevezena u bolnicu sa slomljenom nogom. Glasnogovornica službi Beatriz Martín pojasnila je da se urušavanje dogodilo unutar objekta, dok je pročelje zgrade ostalo netaknuto.

Građevinski radnik po imenu Mikhail izjavio je da je u trenutku nesreće bio izvan zgrade i da je ubrizgavao beton u donje katove. “Odjednom se pojavio ogroman oblak prašine i samo sam potrčao”, rekao je.

Prema informacijama s mrežnih stranica investitora, tvrtke Rehbilita, zgrada je bila u fazi preuređenja u hotel. Uzrok urušavanja zasad nije poznat, a vlasti su pokrenule istragu.