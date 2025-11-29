Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili

Uskok je upravo objavio detaljno priopćenje o provođenju istrage protiv Andrije Mikulića u kojem navode da traže istražni zatvor protiv bivšeg glavnog državnog inspektora i njegovog kuma. Prema Uskoku, dvojac je primio 190 tisuća eura mita. Kako smo već pisali, Vugrinec i Večković su sve priznali, a u Uskokovom priopćenju se ne vidi veza između njih dvoje. To postavlja novo pitanje: ima li još poduzetnika koje su Mikulić i Krasić tražili mito?

- Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od rujna 2024. do 29. listopada 2025. u Zagrebu, I. okr. kao glavni državni inspektor u Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (dalje: DIRH), nadležan za upravljanje postupcima inspekcijskog nadzora zakonitosti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina i zakonitog obavljanja djelatnosti rudarstva, te kao član Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske (dalje: Povjerenstvo) i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata istog Ministarstva (dalje: Stručno povjerenstvo), II. okr. kao načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske, nadležan za provođenje upravnih i stručnih poslova u vezi rudarske djelatnosti te kao predsjednik Povjerenstva i predsjednik Stručnog povjerenstva, znajući da Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) po podnesenim zahtjevima V. i VI. okr. društva vodi više postupaka u vezi iskorištavanja mineralne sirovine za proizvodnju građevinskog materijala, u kojim postupcima Povjerenstvo odlučuje o osnovanosti zaprimljenih elaborata, a Stručno povjerenstvo prihvaća ili odbija ponuđena projektna rješenja, dok na odluke u postupcima davanja koncesije i utvrđivanja eksploatacijskog polja utječu i činjenice utvrđene inspekcijskim nadzorom koje u okviru svoje nadležnosti provodi DIRH, dogovorili s III. okr. - direktorom V. i VI. okr. društva da će, u zamjenu za plaćanje novčanih nagrada i isporuke drugih vrsta roba, osigurati da službeno postupanje DIRH-a i Ministarstva bude u skladu s poslovnim interesima III. okr., a time i njegovih društava - piše Uskok.

Prevedeno, to bi značilo da su Mikulić i Krasić, znajući da Večkovićeve dvije tvrtke, Kamenolom Žakanje kraj Karlovca i Kamenolom Gorjak u Gornjem Jesenju čekaju odobrenja, tražili od Večkovića mito, ne da im ga je on ponudio. Kamenolom Žakanje ima koncesiju za iskapanje tehničko građevnog kamena na eksploatacijskom polju Pobijenka kraj Karlovca do 2042. godine. U Ministarstvu gospodarstva je bio u tijeku postupak pred Povjerenstvom za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina u Pobijenki. Također, Kamenolom Žakanje je htio kopati i građevni pijesak i šljunak na području budućeg eksploatacijskog polja Krtinje u Varaždinskoj županiji. Za to polje je bio u tijeku postupak pred Stručnim povjerenstvom za provjeru rudarskih projekata, kao i postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja te davanja koncesija.

Za njegovu drugu tvrtku, Kamenolom Gorjak iz Jasenja, u tijeku je bio postupak odobrenja koncesije za polje Gorjak, kao i postupci pred Povjerenstvom za treće i četvrto aktivno eksploatacijsko polje, kao i postupci radi utvrđivanja eksploatacijskog polja i davanja koncesija. Za Gorjak je dobio koncesiju za eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina, i to u siječnju 2025. godine (prema dostupnim podacima).

Krasić, kao načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske, te kao predsjednik Povjerenstva i predsjednik Stručnog povjerenstva, a Mikulić kao član ta dva povjerenstva pri Ministarstvu, su znali da se Večkovićeva tvrtka javila za obje stvari. Iskoristili su te informacije i svoj položaj pa ponudili Večkoviću da mu srede da dobije sva odobrenja koja mu trebaju, ali i da Mikulić riješi da ga inspekcija pusti na miru. Večković je na to pristao pa im je u dva navrata dao najmanje 120 tisuća eura, dvadesetak kilograma svježeg mesa, a za Krasićeve bliske ljude je besplatno dao i drvnu građu i razni građevinski materijal.

Prema Uskokovom priopćenju, Krasić je davao Večkoviću upute kako da napravi dokumentaciju, sam ju je prilagođavao i dodavao potrebne papire i nakon što su Večkovićeve tvrtke predale zahtjeve. Mikulić je Večkoviću dao protektorat.

- Također je I. okr. planiranjem i praćenjem inspekcijskih aktivnosti osigurao da postupanje DIRH-a u inspekcijskom nadzoru djelatnosti iz područja rudarstva ne bude na štetu poslovnih interesa III. okr. i njegovih društava i time ne dovede do zapreka u ostvarivanju prava tih društava u postupcima koji su u Ministarstvu bili u tijeku - stoji u priopćenju.

Na isti način su funkcionirali kad je u pitanju Ivica Vugrinec. Znali su da su Golubovečki Kamenolomi dali više zahtjeva u vezi iskorištavanja mineralne sirovine za proizvodnju građevinskog materijala, odnosno tehničko građevnog kamena. Znali su i da povjerenstva u kojima sjede donose odluke o tim zahtjevima, a razmatraju i rezultate inspekcijskih nadzora nad Golubovečki Kamenolomima. Ta tvrtka ima koncesiju za eksploataciju tehničko građevinskog kamena kod Lepoglave do 2036. godine, u kamenolomu Lovno - Lovno 2. Tako su i od Vugrineca zatražili novac, a kako je Vugrinec i mesar, i pršut, kobasice i svježe meso.

To nije sve, Vugrinec je htio da se pokrene postupak javnog nadmetanja kako bi njegova tvrtka dobila dozvolu za istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena Klupca.

- Osim toga je Krasić obećao Vugrinecu da će Ministarstvo prihvatiti njegov prijedlog i pokrenuti postupak javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina te da će na tom javnom nadmetanju biti odabrana njegova tvrtka - piše u priopćenju.

No pronašli smo odluku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave iz linja ove godine u kojoj piše da je javno nadmetanje poništeno dan prije nego je počelo, i to od strane Ministarstva. Kako se više tvrtki žalilo, DKOM je naredio Ministarstvu da nadoknadi jednoj drugoj tvrtki troškove postupka žalbe, ali su i ukinuli njihovu odluku o poništenju. Vugrinec je htio osigurati da upravo on odbije na javnom nadmetanju.

Istovremeno, u kamenolomu Lovno - Lovno 2 je trajao inspekcijski nadzor, a u Ministarstvu je u tijeku bio postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja i postupak pred Stručnim povjerenstvom za provjeru rudarskih projekata. Za još jedno eksploatacijsko polje su trebali ispuniti uvjete iz odluke Ministarstva i sklopiti ugovor o koncesiji. Vugrinec je, prema priopćenju, pristao dati Mikuliću i Krasiću najmanje 70 tisuća eura, pršute, kobasice i svježe meso.

I njemu je Krasić pomagao oko papirologije i osigurao da Ministarstvo prihvati povećanje najveće godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Lovno. Mikulić je osigurao da prođu sve inspekcijske nadzore.

- USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv I. i II. okr., dok za III. i IV. okr. nije bilo zakonske osnove za predlaganje istražnog zatvora - zaključuju iz Uskoka.

Priopćenje je objavila i policija:

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Osijek) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dovršili su višemjesečno kriminalističko istraživanje nad četiri osobe (56, 65, 53, 69) i tri trgovačka društva zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti - primanje i davanje mita.



Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su 56-godišnji čelnik tijela državne uprave i 65-godišnji rukovoditelj, od rujna 2024. do kraja studenog 2025., dogovorili s 53-godišnjim direktorom prijavljenih trgovačkih društava da će, u zamjenu za novčane nagrade i isporuke drugih vrsta roba, osigurati da postupanje inspektora i službenika tijela državne uprave bude u skladu s poslovnim interesima njegovih trgovačkih društava.



U vrijeme trajanja postupka o dodjeli koncesija i eksploataciji određenih područja, sumnja se da je 65-godišnjak osigurao donošenje odluka povoljnih za poslovne interese 53-godišnjaka i njegovih trgovačkih društava prilagođavanjem dokumentacije potrebne za postupke pred nadležnim tijelima državne uprave, dok je 56-godišnjak planiranjem i praćenjem inspekcijskih aktivnosti osiguravao da postupanje ne budu na njihovu štetu. Za takvo pogodovanje, kako se sumnja, 53-godišnjak im je isplatio najmanje 120.000,00 eura mita te isporučio veće količine svježeg mesa, drvne građe i građevinskog materijala.



Tijekom istog razdoblja, 56-godišnjak i 65-godišnjak su, prema sumnjama, dogovorili sa 69-godišnjim direktorom drugog trgovačkog društva da će, u zamjenu za novčane nagrade i isporuke robe, osigurati postupanje inspektora i službenika tijela državne uprave u skladu s njegovim poslovnim interesima.



Sumnja se da im je 69-godišnjak u više navrata isplatio zasad neutvrđeni iznos novca te isporučio veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda. Uz to je, kako se sumnja, 65-godišnjak izrađivao i prilagođavao potrebnu dokumentaciju te osigurao pokretanje postupka javnog nadmetanja za istraživanje mineralnih sirovina i povećanje najveće godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena.



Za 56-godišnjaka je utvrđena sumnja da je planiranjem i nadzorom inspekcijskih aktivnosti osigurao da postupanje u nadzoru rudarske djelatnosti bude u skladu s poslovnim interesima 69-godišnjaka i njegovog trgovačkog društva.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu podnijeli Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.