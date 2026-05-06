ZLOUPORABA POLOŽAJA

Uskok u Novoj Gradiški: Sumnje na pogodovanje, lažne potvrde i jeftiniji zakup javnih površina

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Nova Gradiška: Nova uhićenja od strane USKOK-a nakon nedavnog uhićenja bivšeg gradonačalnika Vinka Grgića | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Istražitelji Uskoka otvorili su istragu protiv četiri osobe zbog sumnje na zlouporabe oko Glazbenog ljeta, određene i mjere opreza

Uskok je pokrenuo istragu protiv službenice Grada Nove Gradiške Danijele Jugović i direktorice Turističke zajednice Nove Gradiške Dinke Matijević koje sumnjiči da su pogodovale obrtnicima pri zakupu javnih površina tijekom održavanja novogradiškog Glazbenog ljeta. Kako su izvijestili tužiteljstvo i policija, istraga je pokrenuta protiv četvero hrvatskih državljana koje sumnjiče za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na to nedjelo. Prema pisanju medija, pored voditeljice Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja Grada Nova Gradiška Danijele Jugović i direktorice TZ Nove Gradiške Dinke Matijević, istragom su obuhvaćeni Viktorio Brdar, predsjednik Udruženja obrtnika Nove Gradiške i vlasnika kafića Grill Exit te Ljiljana Soch, vlasnika lokala Carpe Diem i salona vjenčanica Exclusive.

Ne navodeći identitete osumnjičenika, Uskok i policija su priopćili kako se Dinka Matijević sumnjiči da je kao direktorice Turističke zajednice, tijekom lipnja i srpnja 2025., omogućila Viktoru Brdaru, inače članu turističkog vijeća, ostvarivanje prava na zakup javne površine prilikom održavanja ljetne manifestacije.

Tužiteljstvo i policija sumnja da je Matijević omogućila Brdaru zakup na njegov poticaj, unatoč neispunjavanju uvjeta iz javnog poziva.

Matijević je, znajući da Brdar nije pravodobno podnio zahtjev za zakup javne površine niti pribavio potvrdu o nepostojanju duga prema jedinici lokalne samouprave, zatražila od Danijele Jugović sastavljanje nagodbe o obročnoj otplati njegovog nepodmirenog duga u iznosu od 3830 eura s neistinitim datumom.

Sumnja se da je Jugović na to pristala te sastavila dokumentaciju s neistinitim podacima, dok je Matijević neistinito evidentirala datum podnošenja zahtjeva i potom s Brdarom sklopila ugovor o zakupu javne površine za postavljanje terase.

Mjere opreza određene za Matijević i Jugović

Također se sumnja da je Matijević, na poticaj Ljiljane Soch, vlasnice obrta za organizaciju događaja, zlouporabila svoj položaj u vezi s javnim pozivom za davanje u zakup javne površine za ugostiteljsku djelatnost ponude pića prilikom održavanja ljetne manifestacije od 14. do 17. kolovoza 2025.

Kako preciziraju policija i Uskok, Matijević je nakon prihvata ponude Ljiljane Soch sa zakupninom od 3050 eura, suprotno uvjetima iz javnog poziva o početnoj cijeni zakupa od 3000 eura, sklopila ugovor o zakupu sa zakupninom od 2000 eura te potom odgađala ispostavu pripadajućeg računa.

Matijević je na taj način pribavila Ljiljani Soch protupravnu imovinsku korist od 1050 eura na štetu TZ Nove Gradiške, sumnjaju istražitelji.

Temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Osijeku provedene su pretrage osoba, domova, poslovnih prostora i vozila osumnjičenih te su oduzeti predmeti važni za daljnji kazneni postupak. 

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja svi osumnjičeni su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, dok je protiv njih podnesena kaznena prijava Uskoku.

Kako je izvijestio Uskok, nakon ispitivanja u odnosu na Jugović i Matijević određene su mjere opreza zabrane približavanja određenim osobama i zabrane poslovne aktivnosti, dok u odnosu na dvoje obrtnika za to nije bilo osnove.

