Uskoku ključni dokaz telefonski pozivi Kekina. Ali nemaju što je razgovarao s pročelnicom Buja

Kako je Mile Kekin potaknuo uhićenu pročelnicu Grada Buje Jelenu Perossu da mu jeftinije proda gradsko zemljište? Iako je Kekin osumnjičen za to kazneno djelo, iz priopćenja Uskoka i policije to je ostalo neodgovoreno. Sad neslužbeno doznajemo da su Uskokovi istražitelji to zasad zaključili iz telefonskih poziva. Ne nekih poruka, sadržaja razgovora koji su snimili, nego iz intenziteta komunikacije. Kekina se ne tereti da je dao mito niti pročelnicu da je to od njega uzela, ali za to kazneno djelo mito i nije presudno.

Pokretanje videa... 00:57 Kekin po večeri zaradi 7000 €, a država mu plaća doprinose! Ministrica: Trebamo novi zakon | Video: 24sata/pixsell

Zaključak da ju je potaknuo da mu proda zemljište ispod cijene je donesen jer je Kekin zvao pročelnicu dok još nije raspisan natječaj za prodaju zemljišta, dok je on trajao i nakon što je predao ponudu, neslužbeno doznajemo. Ako ostane na tome, a u slučaju optužnice i suda, bit će riječ protiv riječi. Jer Kekinovi tvrde da su s pročelnicom komunicirali samo kako bi iskazali interes za zemlju, dobili informaciju o natječaju i predaji dokumentacije, a ne da su utjecali na cijenu.

- Mile nije nikoga nagovarao na nižu cijenu, nikoga nije molio nižu cijenu, nije se cjenkao niti je ikoga podmićivao - napisala je supruga Ivan Kekin u svojoj objavi.

Taj natječaj je bio 2018. godine, a Kekin je pročelnicu ponovno zvao nakon kontakta s Nikicom Jelavićem. No kako je ustvrdio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, to nije bilo nakon famozne kave 10. prosinca. Jelavić je navodno istražiteljima rekao da je Kekinu dao do znanja kako je kupio zemlju, ali Tomašević kaže da je Kekin pročelnicu zvao prije te kave, a nakon poruke 5. studenoga u kojoj je Jelavić tek tražio kavu. U međuvremenu su Kekine kontaktirali novinari Nacionala jer su dobili priču o zemljištu, ali je nisu objavili jer su zaključili da je sve čisto. Kekin je pred istražiteljima ustvrdio da je pročelnicu zvao za točne podatke jer su ga novinari to pitali.

Uz kontakte s Perossom, tužitelji smatraju da je Kekin bio svjestan da je zemljište dobio po privilegiranoj cijeni jer je od privatne osobe kupio manje zemljište po višoj cijeni. Kekin pak tvrdi da nije utjecao na cijenu po kojoj će je Grad prodati, nije je ni znao i javio se na natječaj.

Kekin je u proljeće 2018. sklopio predugovor o kupnji stare, male kuće i štale na 77 četvornih metara zemlje. Ono je naslonjeno na gradska zemljišta koja su potrebna za gradnju vile. Kekin, što je uobičajeno, pita Grad za uvjete prodaje. Grad je raspisao natječaj i Kekin je kupio i 358 kvadrata za 25.000 kuna. Sad je Uskok otkrio da je pročelnica zemlju 2018. prodala po procjeni vrijednosti iz 2013. godine, jedan dio nije ni imao procjenu, pa je Grad oštećen za 7000 eura. Perossa je morala naručiti novu procjenu i već prodajom po staroj cijeni je prekršila zakon i pogodovala, ali ključno u dokazivanju ostaje je li to učinila na svoju ruku ili ju je Kekin na to potaknuo.