Uskoro će biti poznato ostaje li Dalić na klupi! Lulić: 'Trump i Infantino su se osramotili'

Hoće li Zlatko Dalić ostati na klupi hrvatske nogometne reprezentacije ili će zaključiti svoju eru na čelu Vatrenih, trebalo bi biti poznato već sutra. Potvrdio je to glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, nakon što je izbornik u HTV-ovoj emisiji Americana najavio da će uskoro donijeti konačnu odluku.

- Poznato je da izbornik ima apsolutnu potporu cijelog vrha HNS-a i na njemu je da odluči ima li energije, volje i želje da nastavi s hrvatskom reprezentacijom ili ne. Vidjeli ste u studiju HTV-a da se i sam još lomi oko toga, pa ćemo vidjeti sve sutra, rekao je Pacak.

U međuvremenu, nogometni svijet i dalje raspravlja o odluci predsjednika FIFA-e Giannija Infantina da poništi crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio preispitivanje slučaja. Sportski komentator HRT-a Davor Lulić smatra kako taj potez nije donio nikakvu korist američkoj reprezentaciji, ali bi mogao imati političku težinu za čelnika FIFA-e.

- Od tog pomilovanja Baloguna nije značilo baš ništa. Belgija je sve to riješila. Dobro da je uvjerljivo pobijedila s 4:1, da ne bi bilo još nekih repova. Infantino i Trump su se izblamirali na neki način. Koristi za Ameriku nije bilo, a za Infantina možda bude, rekao je Lulić.

Dodao je kako cijelu situaciju vidi kao Trumpov pokušaj demonstracije političke moći i utjecaja, uključujući i odnos prema FIFA-i.

- Zanimalo bi me što bi se dogodilo da je američka reprezentacija prošla ono što je prošla Hrvatska. Bi li Trump tada tražio poništenje utakmice ili priznanje gola? Mislim da tako daleko vjerojatno ne bi išao, ali danas je očito sve moguće, poručio je.

Bivši hrvatski reprezentativac i trener Nikola Jurčević upozorio je kako bi FIFA-in presedan mogao ostaviti dugoročne posljedice za svjetski nogomet.

- Vidimo da je Infantino, po nalogu Trumpa, povukao jedan neuobičajeni potez koji je s pravom šokirao cijeli nogometni svijet. Tu se otvara Pandorina kutija, gdje svatko može tražiti neku svoju pravdu na takav način, rekao je Jurčević.

Osvrnuo se i na suđenje u utakmici Hrvatske i Portugala te smatra kako velike nogometne sile i dalje imaju određene privilegije.

- Sve te sporne odluke na kraju prevagnu protiv nas i dogodi se što se dogodi. Mi smo za njih samo prolaznici, netko tko nema takvu moć. Ovo što su napravili Infantino i Trump je nešto nevjerojatno i vjerujem da će ostaviti traga na nogometu i ovom Svjetskom prvenstvu, istaknuo je.

Jurčević je podržao i kritike UEFA-e na račun FIFA-ine odluke.

- UEFA je zauzela apsolutno ispravnu poziciju i pokazala da štiti temelje nogometne igre i pravila. Mislim da će učiniti sve da se ovakva situacija više ne ponovi jer bi posljedice za svjetski nogomet mogle biti nesagledive, dodao je.

Istodobno, Hrvatski nogometni savez još uvijek čeka službeni odgovor FIFA-e na žalbu zbog suđenja u susretu protiv Portugala.

- Žalili smo se na primjenu postojećih pravila i na primjenu VAR protokola za kojeg smatramo da je kod jedanaesterca za Hrvatsku bio apsolutno pogrešno primijenjen, rekao je Pacak, dodajući kako je HNS smatrao nužnim upozoriti na nedosljednu primjenu pravila.

Vanja Smokvina, sudac međunarodnog Arbitražnog sportskog suda u Lausannei, smatra da je žalba HNS-a prije svega svojevrsni protest i upozorenje na propuste tijekom utakmice.

- Dobro je da se ukazuje na pogreške i propuste kako bi se slične situacije u budućnosti izbjegle. Čip u lopti je nešto novo i suvremeno, ali naša utakmica pokazala je da i takva tehnologija ponekad može zakazati, rekao je Smokvina.

Govoreći o mogućem scenariju da je SAD pobijedio Belgiju nakon FIFA-ine intervencije, istaknuo je da bi belgijski savez gotovo sigurno slučaj završio pred Arbitražnim sudom za sport u Lausannei.

- Ne mogu prejudicirati konačnu odluku, ali posljedice bi bile vrlo ozbiljne. Možemo biti zadovoljni da je pravda ipak pobijedila na nogometnom terenu. Sigurno je da će ova priča imati i pravne reperkusije, kako za FIFA-u, tako i za druge institucije koje su bile uključene, zaključio je Smokvina.