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Uskoro kreće isplata nacionalne naknade za starije za rujan: Evo tko na nju sve ima pravo...

Piše 24sata,
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Uskoro kreće isplata nacionalne naknade za starije za rujan: Evo tko na nju sve ima pravo...
Foto: canva, ilustracija
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Od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura...

U petak 16. listopada 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, stoji u priopćenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kako dalje navode, nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.610 korisnika (80,07 % žena i 19,93 % muškaraca), za što je osigurano 3.135.216,87 eura iz Državnog proračuna. Od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.

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Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od deset godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

- da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

- da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (320,44 eura)

- da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

- da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

- da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

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"Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Napominjemo da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani", poručuju iz HZMO-a...

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