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EUROPSKI PUT SRBIJE

Uskoro novo europsko izvješće o Srbiji. Gordan Bosanac: Bit će neugodno za Srbiju

Piše Filip Sulimanec,
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Uskoro novo europsko izvješće o Srbiji. Gordan Bosanac: Bit će neugodno za Srbiju
Zagreb: Gordan Bosanac iz stranke Možemo održao je konferenciju za medije | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Nema tu ničega dobrog prema Srbiji, rekao je Gordan Bosanac

Ovaj tjedan Odbor za vanjske poslove EP-a raspravlja o izvješću Tonina Picule o Srbiji. Na izvješće je podneseno više od 500 amandmana, a europarlamentarac Gordan Bosanac, koji je imao uvid u njega, navodi za N1 da ono nimalo nije povoljno za Srbiju te da konstatira nedostatak želje Beograda da se zemlja doista integrira u EU.

Europarlamentarac Gordan Bosanac kaže da se brojka od 500 amandmana na izvješće Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta o Srbiji obično viđa kada se raspravlja o, npr., novom proračunu Europske unije.

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Sve su grupe pokazale veliki interes, ističući različite probleme, dodao je. Bosanac je, kaže, vidio nacrt izvješća s amandmanima te ocjenjuje da je to vrlo neugodno izvješće za Srbiju. 

 - Nema tu ničega dobrog prema Srbiji. A isto tako moramo biti svjesni da je Europski parlament institucija koja je neovisna o Europskoj komisiji i Europskom vijeću, i da je ono što mi radimo u Europskom parlamentu možda najprogresivnije. Takvu vrstu kritike sigurno nećete čuti od Europske komisije, ali isto tako Komisija, kada dobije ovo izvješće, ne može ga potpuno ignorirati - rekao je, podsjetivši da će se o izvješću konačno raspravljati u srpnju, na plenarnoj sjednici.

Iako je prepustio Toninu Piculi da detaljno predstavi izvješće, Bosanac kaže da je opći zaključak kako u Srbiji nema ni pomaka, ni iskrene volje da se ide prema Europskoj uniji.

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