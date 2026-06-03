Uskoro novo europsko izvješće o Srbiji. Gordan Bosanac: Bit će neugodno za Srbiju

Ovaj tjedan Odbor za vanjske poslove EP-a raspravlja o izvješću Tonina Picule o Srbiji. Na izvješće je podneseno više od 500 amandmana, a europarlamentarac Gordan Bosanac, koji je imao uvid u njega, navodi za N1 da ono nimalo nije povoljno za Srbiju te da konstatira nedostatak želje Beograda da se zemlja doista integrira u EU.

Europarlamentarac Gordan Bosanac kaže da se brojka od 500 amandmana na izvješće Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta o Srbiji obično viđa kada se raspravlja o, npr., novom proračunu Europske unije.

Sve su grupe pokazale veliki interes, ističući različite probleme, dodao je. Bosanac je, kaže, vidio nacrt izvješća s amandmanima te ocjenjuje da je to vrlo neugodno izvješće za Srbiju.

- Nema tu ničega dobrog prema Srbiji. A isto tako moramo biti svjesni da je Europski parlament institucija koja je neovisna o Europskoj komisiji i Europskom vijeću, i da je ono što mi radimo u Europskom parlamentu možda najprogresivnije. Takvu vrstu kritike sigurno nećete čuti od Europske komisije, ali isto tako Komisija, kada dobije ovo izvješće, ne može ga potpuno ignorirati - rekao je, podsjetivši da će se o izvješću konačno raspravljati u srpnju, na plenarnoj sjednici.

Iako je prepustio Toninu Piculi da detaljno predstavi izvješće, Bosanac kaže da je opći zaključak kako u Srbiji nema ni pomaka, ni iskrene volje da se ide prema Europskoj uniji.